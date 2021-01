América de Cali: El campeón visita esta noche a Junior, un rival muy conocido

Juan Carlos Pamo

Junior y América se vuelven a ver las caras en un partido que es la continuación de la rivalidad que han sostenido ambos equipos en los últimos dos años, por la Liga y Superliga colombiana.



Tiburones y escarlatas dirimieron en diciembre de 2019 el título de Liga, saliendo victoriosos los rojos de Cali después de un empate 0-0 en Barranquilla y de un triunfo 2-0 en el Pascual Guerrero.



Luego, en septiembre del año pasado se volvieron a ver para definir el título de la Superliga, y esta vez la victoria final fue para Junior que cayó 1-2 como local, pero de visitante se impuso 2-0.



Como si fuera poco la rivalidad entre tiburones y escarlatas, de nuevo estuvieron en acción en diciembre del 2020, partido que definía el clasificado a la gran final.



Hubo empate 0-0 en el Pascual y triunfo rojo 2-1 en el Metropolitano de Barranquilla.



Hoy ambos oncenos se vuelven a ver las caras desde las 8:10 p.m. en Barranquilla, con un Junior completo y un América disminuido por las bajas que tiene por sanción.

Los líos de Cruz Real

El técnico del campeón se las ha tenido que arreglar para armar un equipo sin tres de sus pilares: Marlon Torres, Yesus Cabrera y Duván Vergara, suspendidos por el polémico video en la final del año pasado, cuando insultaron al jugador del Junior, Teófilo Gutiérrez.



La buena noticia para la hinchada roja es que regresan Luis Paz y Adrián Ramos, ausentes en el duelo ante Águilas por suspensión el primero y por problemas de salud el segundo.



El goleador llegaría a la titular en lugar del peruano Aldair Rodríguez, quien hasta el momento no ha tenido fortuna cuando juega.



El resto de la formación sería la misma que comenzó la jornada anterior frente a las Águilas de Rionegro.



Por las toldas del Junior no se anuncian mayores cambios. El técnico Luis Amaranto Perea le daría continuidad al equipo que en la segunda fecha venció 2-1 al Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

Eso quiere decir que jugadores desequilibrantes como Freddy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, serán de la partida.

Fabián Sambueza no se recuperó de una lesión y será baja.

Los otros partidos

Hoy se jugarán otros tres encuentros de la tercera fecha de la Liga.

A las 2:00 p.m. será el clásico boyacense entre Patriotas y Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja.



A las 4:00 p.m. Águilas de Rionegro recibe en su estadio al subcampeón Independiente Santa Fe.



Y a las 6:05 p.m. será el duelo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira.



Para este domingo están previstos dos compromisos. Deportes Tolima y La Equidad se verán las caras en el Murillo Toro de Ibagué desde las 3 y 15 p.m.



Y a las 7:40 chocarán en el Alfonso López el Atlético Bucaramanga y el Independiente Medellín.



Para el lunes 1 de febrero quedó el compromiso entre Millonarios y Once Caldas, juego que se llevará a cabo en el estadio de Zipaquirá.



La tercera fecha comenzó ayer con los encuentros entre Jaguares y Alianza Petrolera, en Montería, y Deportivo Cali-Envigado en el estadio de los verdiblancos.

La Ficha

Estadio: Metropolitano

Hora: 8:10 p.m.

Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)

Asistentes: Miguel Roldán y Sebastián Vela

Probables formaciones



Junior:Sebastián Viera, Marlon Piedrahíta, Dany Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes, Fabián Ángel, Juan David Rodríguez, Freddy Hinestroza, Jhon Pajoy, Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

DT: Luis Amaranto Perea



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Jerson Malagón, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo, Daniel Quiñones, Luis Paz, Rodrigo Ureña, Santiago Moreno, Luis Sánchez y Adrián Ramos.

DT: Juan Cruz Real