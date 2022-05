América de Cali busca esta noche en casa frente al Pereira el paso a la final de la Liga femenina

América está a 90 minutos de vivir por tercera vez una final de la Liga Femenina. Las ‘Escarlatas’ recibirán esta noche (8:00 p.m.) al Deportivo Pereira por el partido de vuelta de las semifinales.



En la ida, el equipo de Andrés Usme consiguió un empate 0-0 en el estadio Hernán Ramírez. En el encuentro, las ‘rojas’ tuvieron varias opciones de concretar el gol y llegar a Cali con el marcador a su favor; sin embargo, no pudieron vencer el arco de la guardameta Sofía Buitrago.



“El Pereira es un gran equipo y quiere ganar. Ellas salieron a buscar el partido, pero tuvieron que defenderse en gran parte del encuentro. Tienen muy buenas defensoras”, expresó la delantera Mariana Zamorano.



Por eso, ante la hinchada americana en el Pascual Guerrero, las ‘Escarlatas’ tendrán la posibilidad de volver a vivir una final de la Liga femenina, como en 2019 y 2020.



“La disposición de América es siempre salir a proponer y resolver el partido de entrada. No somos un equipo que sale a esperar a ver qué pasa. Saldremos con todo el ímpetu que hemos tenido en toda la Liga”, comentó el DT Usme.



Por otro lado, este será el quinto enfrentamiento en el historial entre América femenino y Deportivo Pereira. El primero fue por la primera fecha de la fase regular de la liga del 2018, en el cual América ganó 4-0, pero por una mala inscripción perdió en el escritorio 0-3. El segundo fue para la séptima fecha del 2019, con triunfo del Pereira de local 2-0. El tercero fue en la liga actual con empate 1-1 en el Hernán Ramírez Villegas el 26 de marzo; el cuarto fue el 0-0 reciente por la ida de las semifinales.



“Los momentos de los partidos son diferentes de acuerdo como se vayan presentando. Hay una propuesta de ambos equipos, nosotros tenemos claro lo que queremos. Tenemos que salir a hacer nuestro trabajo. Las circunstancias del partido nos irán diciendo. Tenemos que salir a ser contundentes, que fue lo que nos faltó el partido pasado. Tenemos que estar muy enfocados de lo que nos estamos jugando”, dijo el técnico Usme.



El cuadro americano no vive una final desde 2020, cuando habían sido finalistas dos años de seguidos. Las ‘rojas’ sueñan con el título.



“Estamos muy unidas pensando en le objetivo. Estamos demasiado motivadas. Felices porque sabemos que loas hinchas estarán para apoyarnos y con la fe intacta. Tiene que ser fundamental el trabajo en equipo. Si nos respaldamos entre todas, estará la clave para llegar a esta final”, comentó Mariana Zamorano, quien ya vivió una final con América en 2020.



Por otro lado, en caso de que el encuentro de esta semifinal complete los segundos 90 minutos en empate en el estadio Pascual Guerrero, ‘Escarlatas’ y ‘Matecañas’ definirían el primer gran finalista desde el punto penal.



En caso de clasificar a la final, América se enfrentaría con el ganador de la llave entre Santa Fe y Deportivo Cali. La serie entre ‘Leonas’ y ‘Azucareras’ va igualada 1-1.



Por último, el partido de la otra serie semifinal se jugará este jueves 26 a las 8:00 p.m., en el estadio El Campín.