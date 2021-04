América de Cali: "A los que dicen 'Fuera Juan Cruz Real', tranquilos, acá estamos dando la cara" 

Juan Carlos Pamo

América de Cali perdió este sábado 2-1 con Millonarios en la ida de los cuartos de final de la Liga colombiana y llegará con desventaja al compromiso de vuelta del próximo fin de semana en Bogotá.

Los escarlatas siguen con su irregularidad en su funcionamiento futbolístico, situación que genera preocupación en sus seguidores de cara a los juegos que se avecinan.



Otra vez fue cuestionado el técnico Juan Cruz Real por la conformación del equipo que salió este sábado a la cancha del Pascual para enfrentar al elenco de Alberto Gamero.

"Nosotros no tenemos nómina extensa, tenemos una nómina corta. Nuestro primer tiempo fue malo y la responsabilidad es mía, no de los jugadores. En el segundo mejoramos mucho y nuestro mejor momento viene la expulsión de Yesus que estaba haciendo buen partido, y después con un jugador menos, hicimos el cambio para tener más marca, y en una jugada no lo hacemos bien y viene el gol de ellos", comentó el técnico en rueda de prensa.

Los rojos afrontarán una semana decisiva. El martes visitarán a Atlético Mineiro por la Libertadores y luego deberán ir a El Campín a revertir la serie ante Millonarios para seguir con vida en la Liga colombiana.

"A los que dicen 'Fuera Juan Cruz Real' tranquilo, tiene todo el derecho de expresarse; así como nosotros le dimos un título a la institución y sabemos lo que hemos hecho, esto es una democracia, sabemos qué problemas tendríamos en el año y acá estamos poniendo la cara", concluyó el timonel rojo.