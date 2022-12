Alexandre Guimaraes: "Yo no voy a dejar al América de Cali como dicen por ahí"

América de Cali terminó su temporada deportiva en este 2022 igualando a un gol con Rionegro Águilas, en el cierre de los cuadrangulares semifinales.



Los escarlatas no lograron el cupo para la final de fin de año ni conseguir algún cupo para torneo internacional el próximo año.



El técnico Alexander Guimaraes habló al final del compromiso ante Rionegro, donde hizo una especie de balance de la temporada: "En estos 7 meses hemos reconstruido el equipo y ahora tenemos una base y con los que puedan venir vamos a reforzar para buscar objetivos mucho mayores el próximo año".



Justamente, sobre el tema de refuerzos se refirió: "Lo de Leys (Franco) es un jugador interesante y podría sumarse al medio campo con Falque y Raphinha (Rafael Mollercke), deberían ser los 3 extranjeros del club para la próxima temporada",



Además, Guimaraes confirmó la salida de tres jugadores que fueron pieza clave en la temporada: "Aprovecho la oportunidad porque hay futbolistas que han sido parte vital de este América y que por circunstancias muy específicas es probable que no sigan, les quiero agradecer a Joel Graterol, Carlos José Sierra y Marlon Torres, que lo dieron todo".



Por otro lado, el estratega aclaró dudas acerca de su continuidad como DT de América: "He sabido que ha estado circulando un rumor de que yo voy a renunciar y no hay nada de cierto en eso, yo me voy a quedar".