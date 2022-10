Alexandre Guimaraes: "Hace 6 o 7 meses nadie creía que este grupo podía ser competitivo"

América de Cali logró clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, luego de igualar a cero goles frente al Unión Magdalena, por la fecha 20 del campeonato.



El conjunto escarlata terminó ubicado en la séptima posición con 31 puntos, dejando a un lado la mala campaña que cumplió el equipo en el primer semestre de 2022.



Al final del juego en el Sierra Nevada, el estratega Alexandre Guimaraes habló acerca de esta clasificación a las finales: "Quiero expresar mi alegría por haber conseguido algo que mucha gente decía que este grupo de jugadores no lo podría hacer".



Sobre el juego frente al Unión manifestó Guimaraes: "Nosotros sabíamos muy bien que el empate para nosotros era un resultado positivo, por lo tanto había que planificar el juego basado en ese aspecto, pero no salimos a empatar, salimos a controlar el juego".



Igualmente, el profesor resaltó la labor de sus dirigidos: "Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadores. Hace 6 o 7 meses atrás nadie creía que este grupo podía ser competitivo, como lo está demostrando ahora".



Al final, el técnico Alexandre Guimaraes le dejó un mensaje a los hinchas: "Desde que llegué al club he entendido muy bien el slogan que identifica al club: 'si no se sufre, no es América'".