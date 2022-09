Alexandre Guimaraes: "El Cali es un rival duro independiente de su situación en la tabla"

En la previa del clásico vallecaucano que se disputará este domingo a las 8:15 p.m. entre América y Deportivo Cali, en la cancha del estadio Pascual Guerrero, el entrenador Alexandre Guimaraes habló sobre su rival de patio.



"Deportivo Cali es un rival duro. Yo no puedo mirar cómo están o no están anteriormente en la tabla, yo miro que el clásico es un partido totalmente emocional", comentó el estratega brasileño.



Y es que la situación del verdiblanco no es buena. Los 'azucareros' son últimos de la tabla de posiciones con 4 puntos de 27 posibles y todavía no saben lo que es ganar en este segundo semestre del fútbol colombiano.



Situación que contrasta con la actualidad de América, que hoy es quinto de la tabla con 14 puntos de 24 disputados, mostrando un buen nivel en sus jugadores a pesar que en un principio poco se esperaba de la plantilla que no se pudo reforzar para esta segunda parte de la Liga.



"Cualquier futbolista que juegue y sepa jugar esta clase de partidos va a querer dar el 130 porciento y eso les aseguro vamos a darla nosotros", comentó Alexandre Guimaraes.



Al estratega brasileño le ha ido bien enfrentando al Deportivo Cali por Liga en la cancha del Pascual Guerrero. En tres ocasiones ha rivalizado con el verdiblanco dejando un saldo de dos victorias (2019) y un empate (2020), por lo que buscará este domingo extender su invicto frente al 'azucarero' en el estadio sanfernandino.