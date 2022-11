Alexandre Guimaraes: "Conseguir la clasificación era el gran objetivo y se cumplió"

América de Cali no la pasa bien en el cuadrangular B de la Liga colombiana, pues en el arranque de la fase semifinal no han sumado puntos producto de dos derrotas.



Los malos resultados frente a Águilas Doradas e Independiente Medellín hicieron que se bajara un poco la euforia por lo que representó la clasificación a la liguilla.



Esa preocupación la expresó el técnico Alexandre Guimaraes, quien por estos días prepara lo que será el juego de este domingo ante el Deportivo Pasto, por la tercera jornada del grupo B.



"Preocupado, sí, nosotros siempre jugamos para sacar resultados positivos y ganar. Desde ese punto de vista, los dos resultados que obtuvimos comenzando el cuadrangular, no era lo que nosotros esperábamos", dijo el estratega brasileño a Caracol Radio.



Sin embargo, dejó claro que el objetivo ya se cumplió este semestre con el rojo de Cali: "Nosotros entendemos el esfuerzo que han hecho los jugadores para conseguir la clasificación, que era el gran objetivo, por todas las circunstancias que rodeaban al equipo, el club, cuando nosotros regresamos”.



Aunque también destacó que: “Eso no implica que nosotros estemos satisfechos con solo clasificar y que nos duele mucho haber empezado así. Tenemos todavía el partido del domingo acá esperando al Pasto, el cual tenemos que ganar sí o sí para seguir manteniendo la esperanza de hacer los puntos necesarios para clasificar a un torneo internacional”.



Por otra parte, aclaró los rumores acerca de la no puesta en la titular del golero Joel Graterol en el compromiso ante el Independiente Medellín: “Cómo le voy a cobrar a Graterol un error, cuando las veces que ha jugado ha sido importantísimo para el equipo. Si fuera a tomar este tipo de decisiones, nunca repetiría un once y una de mis características es tener un equipo base, no fue por eso. Yo tomé una decisión, no solo para este cuadrangular, sino para antes del cuadrangular, si se repasa bien la formación de los partidos, ambos nos ayudaron a conseguir la clasificación con grandes tapadas”.



Acerca del compromiso ante el Pasto este domingo a las 7:00 p.m. dijo: “Estamos enfocados en recuperar a los jugadores. Hicieron un gasto enorme después de haber jugado el sábado en una cancha complicada por el tipo de pasto en Águilas”.



Finalmente, sobre su continuidad con América para la próxima temporada dijo: “Yo tengo contrato hasta mayo/junio del 2023, así que el principal objetivo de esta temporada, y así me lo hicieron saber por todo lo que había sido el anterior semestre, era clasificar y se logró. Que está más duro ahora conseguir la posibilidad, pero aún factible, de disputar una final, está. Yo en ese aspecto, es fútbol y todo puede pasar, pero yo tengo contrato hasta mayo / junio del 2023″.