¡A seguir en los ocho! América de Cali recibe a Jaguares con el objetivo de sumar una victoria

Han pasado 42 días desde la última vez que América ganó en el Pascual Guerrero en la liga. Este sábado en la tarde (4:00) ante Jaguares, los escarlatas tendrán la oportunidad de reencontrarse con un triunfo ante su público.



Los rojos vienen de cortar la mala racha en el campeonato, justamente en el clásico del pasado sábado frente al Deportivo Cali, donde se impusieron 0-1 en Palmaseca.



En ese mismo escenario, el miércoles, no pudieron repetirle la dosis a su rival de patio y terminaron cayendo por la mínima diferencia (1-0), siendo eliminados en los cuartos de final de la Copa Colombia.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio están obligados a mejorar en la definición, ya que la poca efectividad ante el arco contrario les ha impedido imponerse a la mayoría de rivales que han enfrentado.



El estratega risaraldense solo tiene la liga para competir, por lo que ha manifestado que el equipo se enfocará por completo en llegar a la final.



“Hemos planificado bien el juego concentrándonos en la liga, muy pronto estaremos, ojalá, en el sitio donde debemos y queremos estar. Queremos ser un equipo muy competitivo y difícil de jugar en contra”, comentó Osorio.



En cuanto a la idea de juego que quiere implementar el equipo americano, indicó: “Creo que vamos por un buen camino, los muchachos, unos más que otros continúan mostrando que están acostumbrados a la idea nuestra”.



América y Jaguares se volverán a ver las caras en menos de un mes, luego de enfrentarse por los octavos de la Copa Colombia. En estos dos partidos, los escarlatas no pudieron superar al conjunto cordobés, primero igualaron 0-0 en Cali y en Montería empataron 1-1. La serie la terminaron ganando los ‘diablos’ por penales.



Para este encuentro, el equipo felino no podrá contar con el mediocampista Fabián Mosquera por lesión; de resto el técnico César Torres tiene disponible toda su nómina.



Al equipo celeste (casilla 12) lo separan solo tres puntos del América, que está en la séptima posición con 14 puntos.



La última victoria de los rojos en el Pascual contra Jaguares fue en el apertura 2019, 1-0 con gol de Luis Sánchez.



Datos

América ha diputado ocho partidos por Liga contra Jaguares. Cada equipo ha logrado dos victorias. Han empatado en cuatro ocasiones.



Los escarlatas llevan cinco partidos de invicto contra los celestes. Los últimos tres duelos fueron empates (2-2, 2-2 y 0-0).



En el primer partido que jugaron en primera división, el equipo de Montería ganó en el Pascual 2-0 en 2017.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Aforo permitido: 19.000 espectadores

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Bismark Santiago

Posibles formaciones



América: Diego Novoa, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Elvis Mosquera, Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra, Larry Angulo, Déinner Quiñones, Mauricio Gómez y Adrián Ramos.

DT: Juan Carlos Osorio



Jaguares: Pablo Mina, Israel Alba, Iván Scarpeta, José Marrufo, Nelino Tapia, Sebastián Salazar, Yulián Anchico, Eduardo Sosa, Pablo Rojas, Wilder Guisao y Andrés Rentería.

DT: César Torres

Nota: partido de la fecha 10 de la Liga