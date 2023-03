América de Cali, a retomar su nivel en la Liga colombiana el domingo ante Alianza Petrolera

América perdió el brillo que traía en la Liga colombiana tras la derrota 2-0 frente a Independiente Santa Fe por la fecha 8 en el estadio El Campín de Bogotá y por primera vez no marcó gol en el torneo.



En un juego en el que el equipo de Alexandre Guimares perdió el libreto de su estilo, los Diablos sucumbieron ante un conjunto cardenal que revivió en la competencia, tras una campaña que venía con muy bajo nivel.



Con esta derrota, América cayó del liderato al tercer lugar de la tabla, con 13 puntos en 7 juegos, a falta de partido aplazado en Cali contra Atlético Junior.



El conjunto de Guimaraes venía de una para de 17 días y en la cancha de El Campín se notó la falta de ritmo del plantel, que no tuvo en el campo al volante argentino Franco Leys, por sanción, ni al creativo español Iago Falque, por lesión, jugadores que, efectivamente, le hicieron falta al Rojo.



América fue errático en la entrega de la pelota, el arquero Diego Novoa tuvo cuota de responsabilidad en el segundo gol, Kevin Andrade soltó la marca en esa anotación, Esnéyder Mena nunca pudo centrar bien, Juan Camilo Portilla se enredaba solo, Luis Paz no recuperó pelotas, Cristian Barrios deambuló, Carlos Darwin Quintero fue impreciso y Facundo Suárez batalló, pero solo.



“Este fue uno de esos partidos atípicos en donde las cosas no te salen por ningún lado”, dijo en la rueda de prensa el técnico Guimaraes.



“Lo que nos queda ahora es rehacer el camino jugando el domingo en Cali, hacer un mejor partido y buscar la victoria para seguir en las partes de arriba, que es donde queremos estar”, manifestó el entrenador escarlata.



El domingo, a las 3:30 de la tarde, América recibirá a Alianza Petrolera por la fecha 9 de la Liga.



Para ese juego reaparecerá el volante Franco Leys y posiblemente sea habilitado por el departamento médico Iago Falque.



Los Diablos venían exhibiendo buen juego y contundencia, y esperan recuperar ese nivel frente a su hinchada en el Pascual Guerrero.