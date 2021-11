A puerta cerrada y en casa ajena América de Cali buscará un resonante triunfo ante Millonarios

No llegan en las mismas circunstancias. Los rojos entraron a última hora a los cuadrangulares semifinales, mientras que los azules se habían instalado allí hacía rato, sacando pecho como uno de los favoritos para quedarse con la Liga colombiana. Pero América Vs. Millonarios siempre será un clásico.



América, con una campaña bastante cuestionada al mando del técnico Juan Carlos Osorio, prefiere voltear la página y enfocarse en lo que viene, porque, como lo ha dicho el propio timonel escarlata, “comienza otra competencia”.



Muchos daban por muertos a los ‘Diablos’, pero en la última fecha no solo golearon 1-5 al buen Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, sino que contaron con otros resultados a su favor, y terminó quedándose el equipo de Osorio con el octavo lugar.



Este domingo, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla (a puerta cerrada) —ya que el Pascual Guerrero se encuentra ocupado con los Juegos Panamericanos Junior—, América hará como local frente a Millonarios en la apertura del cuadrangular semifinal del Grupo B.



Si los escarlatas quieren demostrar que haberse metido en la fiesta final fue más que un golpe de suerte, tendrán que derrotar al equipo del experimentado Alberto Gamero, gestor de una gran campaña en la Liga con los ‘Embajadores’.



Una baja confirmada tendrá cada bando. América no podrá contar con el defensa Pablo Ortiz, por acumulación de tarjetas amarillas, y por la misma razón no podrá tener Millonarios al centrocampista Daniel Giraldo.



El viernes, el asistente de Osorio, Pompilio Páez, habló en rueda de prensa previa al juego de este domingo. Dijo que no habrá más rotaciones en la nómina titular, pues “ahora lo tenemos muchísimo más claro. Ya hay jugadores que llamamos confiables, tipo A, hay otros que se están consolidando”.



Con respecto al futuro del cuestionado cuerpo técnico, Páez afirmó: “nosotros ya hemos tenido con nuestro presidente una charla de la proyección que debe tener el club para el 2022. Tomar decisiones sin haber terminado los cuadrangulares es difícil”. agregó.



A las 6:00 p.m. rodará la pelota en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Ficha técnica

Estadio: Romelio Martínez, Barranquilla (a puerta cerrada)

Hora: 6:00 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán

Probables formaciones

​

América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Héctor Quiñones, Luis Paz, Larry Angulo, Jeison Lucumí, Gustavo Torres, Adrián Ramos, Déinner Quiñones.

DT: Juan Carlos Osorio



Millonarios: Esteban Ruiz, Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel, Andrés Gómez, Stiven Vega, Émerson Rodríguez, Macálister Silva, Daniel Ruiz, Fernando Uribe.

DT: Alberto Gamero



Partido de la primera fecha del cuadrangular B.