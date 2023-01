América de Cali 2023: Unos ‘Diablos’ al estilo de Alexandre Guimaraes

Este América del 2023 está hecho al gusto de Alexandre Guimaraes. Luego de ocho meses sin poder incidir en las contrataciones por la sanción que arrastraba el equipo, el técnico brasileño ha construido una nómina bajo su criterio, con la que aspira a darlo todo por el principal reto, el título de la Liga colombiana, toda vez que los ‘Diablos’ no tendrán torneo internacional esta temporada.



A pocos días del debut de los rojos frente al Deportes Tolima en Ibagué, en la primera fecha de la Liga, Guimaraes y su plantilla trabajan a doble jornada con el fin de poner a tono un equipo que ha sufrido bajas importantes, como las de Joel Graterol, Marlon Torres y Carlos Sierra, pero que también tendrá la inyección de dos jugadores argentinos y cuatro colombianos como nuevas incorporaciones, entre ellas la del experimentado atacante Carlos Darwin Quintero.



Sobre el tema Hugo Rodallega, quien dijo que Guimaraes le bajó el pulgar y no será posible que juegue con el América, el timonel escarlata fue claro para cerrar esta repetitiva novela: “No soy el César para bajar el pulgar. Tenemos tres centrodelanteros y no estamos en competencia internacional”. El País habló con el técnico rojo.

¿Podemos decir que este es un América modelo Guimaraes?

Estamos muy optimistas de acuerdo con lo que hemos visto en estas dos semanas de pretemporada. Había espacios que llenar, sobre todo del mediocampo hacia arriba para tener más peso ofensivo en el gol.

Menciona usted el tema del gol. Vino Facundo Suárez, goleador en Bolivia. ¿Es el argentino la solución que esperaba el América?

En el América la cantidad de goles ha estado bien distribuida. Han marcado los extremos, los volantes, los centrales. Lo que queremos es aumentar la cuota de goles con otro tipo de mediapuntas y extremos, y haciendo un juego para que los finalizadores puedan ser más efectivos.

Es cierto, hubo distribución en los goles, pero también es cierto que América careció el torneo pasado de un ‘killer’ y eso, en una competencia tan corta, cuenta...

Indudablemente nos faltó ese jugador de área, porque, como decía yo en su momento, aquella versión del América tuvo más llegadas de gol que la versión de la estrella 14. Tenemos ahora la fe de que lo podamos encontrar en Adrián Ramos, en Facundo Suárez o Daniel Mosquera.

Justamente un goleador estuvo en conversaciones con los directivos, el atacante Hugo Rodallega, pero finalmente, y de nuevo, se frustra su llegada...

Yo hablo de los jugadores con que cuento. La Navidad ya pasó.



¿Qué significa eso?

Que hay deseos cumplidos y otros que no se pueden dar. Yo trabajo con los jugadores que están a mi disposición.

Hablemos de los que sí están. Llega un defensa, Brayan Córdoba. ¿Qué le puede aportar a este América?

Ante la salida de Marlon Torres buscamos un central de los dos perfiles y que en una situación específica pueda jugar como lateral derecho. Y Brayan tiene esas características. Es una contratación que nos da más tranquilidad.

¿No siente que falta un lateral izquierdo, aparte de Brayan Vera?

Eso me toca solventarlo con imaginación y es lo que estamos intentando hacer en esta pretemporada. Estoy evaluando ciertas situaciones y veremos cómo nos va con este tema.

Se fue Graterol, quien tenía una bonita contienda con Diego Novoa por la titular. Ahora la disputa de Novoa será con juveniles. ¿Siente bien el arco?

Hay posiciones del equipo que el club necesita proyectar a corto y mediano plazos. David Quintero está en el América desde el 2019 y necesita dar ya el salto, sentirse por lo menos como segundo arquero dentro del plantel. Tener a Graterol y Novoa era un alivio, pero también una complicación porque los dos querían ser titulares.

¿Qué tipo de jugador es Franco Leys?

Es un volante todoterreno, con velocidad y recorridos horizontales y verticales en fase defensiva, que puede ser un buen complemento para Juan Camilo Portilla o Luis Paz. Nos va a ayudar mucho en esa zona.

Por los extremos estarán Cristian Barrios y Andrés Sarmiento. ¿Qué busca con ellos?

Más verticalidad. Sos dos jugadores jóvenes, versátiles, con mucha proyección. Hay que darles tiempo.

Hay quienes ven con desdén a Suárez porque viene de Bolivia...

Goles son goles en Bolivia, la China, Colombia. Facundo tiene olfato, gol y puede jugar en cualquier lado. Tiene muy buena finalización y es muy generoso en el juego ofensivo. Pivotea, sostiene la pelota, hace paredes, y sabe que vino a un equipo donde la exigencia es máxima.

¿Cómo piensa usar a Carlos Darwin Quintero?

Carlos Darwin puede jugar por los dos costados, puede jugar de 9, detrás del 9, lo estamos probando en distintas posiciones. Quiso venir al América y tiene los recursos que necesitamos para el equipo. Es también último pase, sabe ganar los duelos uno contra uno y tiene gol.

¿Importa su edad para su posición?

Los entrenamientos de hoy han cambiado y cuentan muchos factores, el cuidado mismo del jugador, la preparación física, la nutricionista, y todo ello ayuda si el jugador no es aquejado por las lesiones y se cuida como un verdadero atleta.



No puede haber otro reto que el título de la Liga...

Donde América compita siempre tendrá que buscar el campeonato.

Datos

América comenzará su competencia en la Liga colombiana el miércoles 25 de enero, cuando enfrente en Ibagué a Deportes Tolima, equipo donde jugó Carlos Darwin Quintero, uno de los refuerzos rojos esta temporada.



Los ‘Diablos’ tendrán que buscar estadio para los partidos como locales, pues el Pascual Guerrero será utilizado en el Campeonato Suramericano Sub 20 en la fase de grupos. El sanfernandino será la casa de la Selección Colombia.



Guimaraes llegó en abril del año pasado para terminar el torneo del primer semestre y dirigió todo el segundo, pero sin refuerzos por la sanción que había en contra de los rojos.