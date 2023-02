Premio de seguridad al Ioniq 6 eléctrico de Hyundai

El Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos Euro Ncap anunció que el Ioniq 6 Electrified Streamliner fue galardonado con el premio 'Best in class' ('Mejor en su clase'), en la categoría Large Family Car ('Vehículo familiar grande').



"Luego de obtener la máxima calificación de seguridad de cinco estrellas del año pasado, este premio demuestra que es uno de los vehículos eléctricos más seguros del mercado europeo", afirma Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente de Marketing, Producto y Relaciones Públicas de Hyundai Motor Europe.



Los vehículos se clasifican como Mejor de su clase, en función de su equipamiento de seguridad de serie, no en el opcional.



Para otorgar dicho reconocimiento se tuvo en cuenta la protección que le ofrece el carro a los ocupantes (niños y adultos), la de usuarios vulnerables y la asistencia en seguridad.



De hecho, el Ioniq 6 está equipado con Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor Smart Sense de Hyundai y el control de crucero inteligente basado en la navegación, que permiten mantenerlo a una distancia y velocidad determinada, con respecto al que va adelante, además de 7 airbags.



El jurado, integrado por 31 personas, entre escritores y expertos en motores de diferentes países, que cubren un mercado de 750 millones de personas, destacó que es uno de los autos de carga más rápida.



"El Hyundai Ioniq 6 es un nuevo vehículo eléctrico que llevará el concepto de concept car a los concesionarios europeos en 2023. La filosofía ultra aerodinámica lleva los ideales de baja resistencia a un nuevo nivel, un concepto que no solo ofrece una autonomía eléctrica de más de 600 km, sino también un llamativo estilo aerodinámico. Este nuevo Hyundai, audaz e inteligente, es una auténtica pieza de tecnología", dice Dan Vardie, fundador y presidente de Autobest.



Construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global de Hyundai Motor Group, está equipado con tecnologías avanzadas y un interior espacioso y centrado en el cliente.



Como complemento, utiliza materiales sostenibles para facilitar una experiencia de movilidad y un estilo de vida conscientes y respetuosos con el medio ambiente.