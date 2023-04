El Hyundai IONIQ 6 obtiene tres prestigiosos premios en los World Car Awards

El IONIQ 6 Electrified Streamliner de Hyundai Motor Company ha ganado los prestigiosos premios World Car of the Year, World Electric Vehicle y World Car Design of the Yearen los premios World Car Awards.



100 periodistas automotores de 32 países conformaron el jurado que eligió al IONIQ 6 entre los tres vehículos finalistas lanzados en 2022. Este es el segundo triple galardón consecutivo de Hyundai en los World Car Awards, ya que el año pasado, el jurado nombró ganador al IONIQ 5 en las mismas categorías.



"Estamos encantados de recibir este prestigioso honor dos años consecutivos, que reconoce el tremendo talento y los incesantes esfuerzos de todos en Hyundai Motor Company para llevar al mercado vehículos eléctricos como el IONIQ 6", dijo Jaehoon Chang, presidente y CEO de Hyundai Motor Company.



"Este honor refuerza nuestro compromiso de ser un líder mundial en la electrificación de vehículos y servirá para envalentonar nuestros esfuerzos como proveedor de soluciones de movilidad inteligente", afirmó el CEO.

Lea más: Primer bus impulsado con hidrógeno circulará en Bogotá

Por su parte, SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y jefe del Centro Global de Diseño de Hyundai expresó "siempre queremos conectar con los clientes a un nivel emocional y con el diseño del IONIQ 6 hemos creado algo realmente único. El atrevido estilo streamliner combina un fuerte atractivo emocional con la eficiencia aerodinámica para ofrecer una autonomía excepcional".



Este es el segundo modelo de la gama de vehículos totalmente eléctricos de Hyundai IONIQ, el cual aprovecha al máximo la arquitectura de la Plataforma Modular Eléctrica Global (E GMP) ofreciendo una capacidad de carga ultrarrápida de 800 V.



Además, el IONIQ 6 ha ganado otros premios durante los últimos meses, ya que ha sido nombrado "Berlina del Año" en los Premios GQ Car 2023 y "Coche Nuevo del Año" de Le Guide de l'auto. Además, obtuvo una calificación de seguridad de cinco estrellas y fue elegido "Mejor de su clase" en la categoría de "Coche familiar grande" por Euro NCAP.



Por otra parte, este año, el jurado de los World Car Awards también ha nombrado a SangYup Lee Personaje Mundial del Automóvil del Año 2023 gracias a su contribución a los carros de concepto y producción más innovadores presentados en 2022, entre ellos el Hyundai IONIQ 6, el nuevo KONA y el laboratorio rodante N Vision 74.