Vacunas de Janssen llegarán a municipios del Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con la llegada al país del primer lote de 480.000 dosis de vacuna de Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson, los municipios más apartados y de difícil acceso del Valle y otros 24 departamentos, se preparan para recibir este biológico contra el covid que requiere la aplicación de una sola dosis para obtener inmunidad.



Aunque aún el Ministerio de Salud no ha dado a conocer la distribución asignada por departamentos, la titular de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que ya se está a la espera de estos biológicos porque “queremos vacuna de única dosis para municipios de montaña y para las comunidades más alejadas, para ir una sola vez y dejar la inmunidad completa”, anotó.



Precisamente así lo ha establecido el Ministerio de Salud, con el antídoto de Janssen se prevé ampliar la cobertura en inmunización más rápido. “En el marco de esta fase de cobertura debemos llegar a la Colombia rural y profunda, pero también haremos un barrido de vacunación en la población mayor de 50 años que aún no se ha vacunado y que esperamos se puedan adherir a este biológico de una sola dosis”, indicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Minsalud, quien además afirmó que 43 municipios recibirán dicha vacuna.

Por su parte, el ministro Fernando Ruiz, precisó que el antídoto de Janssen “genera una importante inmunidad con la aplicación de una única dosis y toda la protección para la enfermedad grave”.



Al respecto y ante la incertidumbre que han manifestado algunas personas frente a este biológico por ser de esquema único, el infectólogo Eduardo López, director científico e investigador del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (CEIP) de Cali, aseguró que esta “es una vacuna que ha demostrado alta seguridad y por eso nos sentimos muy confiados en recomendar su uso; ha demostrado que una sola dosis es suficiente y necesaria para protegernos”, reiteró.



De hecho, el especialista subrayó que “la protección de la vacuna de Janssen, 28 o más días después de la aplicación, contra enfermedad severa, es del 85%; la protección contra enfermedad moderada, alcanza el 66%, y la protección contra hospitalización es del 100%”.



Es decir, que al igual que todas las vacunas que están en este momento autorizadas, “esta tiene una magnífica eficacia para enfermedad severa y para prevenir el ingreso a UCI, hospitalización y muerte”.



Asimismo, puntualizó que después de aplicada la única dosis, en aproximadamente 14 días se logra la inmunidad.



Cabe recordar que Colombia participó en el estudio de la tercera fase de la vacuna de Janssen, incluso el Ceip de Cali hizo parte del estudio con 500 voluntarios -en el mundo participaron más de 43.000 personas de Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Chile, Perú y México-.



La investigación en Cali arrancó en octubre del año pasado y “todavía la estamos realizando porque se necesita una vigilancia larga y estrecha, el estudio dura aproximadamente dos años para evaluar la seguridad y eficacia”.



Teniendo en cuenta lo anterior, Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, resaltó que la vacuna “tiene muchas ventajas, una de ellas es la estabilidad en cuanto a refrigeración, puede refrigerarse entre 2 y 8 grados celsius, es una ventaja porque las demás -vacunas- requieren ultra refRigeración, de sistemas más sofisticados, esas condiciones de manejo logístico son muy buenas para utilizar especialmente en zonas más alejadas”.

Efectos secundarios y variantes



De acuerdo con el infectólogo Eduardo López, los efectos secundarios causados por la vacuna de Janssen son los mismos que provocan los demás biológicos actualmente autorizados, “que es dolor en el sitio de aplicación, malestar general, fatiga, cefalea y fiebre, son síntomas que desaparecen en máximo 48 horas”.

Asimismo, manifestó que la vacuna ha mostrado ser eficaz en algunas variantes como la beta -conocida como variante sudafricana- “algunos de los participantes del estudio estaban en Sudáfrica cuando circulaba la variante de esa región y tuvo muy buena protección contra ese grupo”, dijo López, quien a su vez aclaró que todavía no se sabe bien cómo funciona contra otras variantes, por ejemplo, la delta, pero esa información se va a recopilar a medida que pase el tiempo y con los otros estudios que está en curso”.



Finalmente, concluyó que no hay contraindicaciones especiales para el uso del biológico de Janssen, no obstante, aseveró que las personas con “antecedentes trombosis con plaquetas bajas o trombosis inducida por heparina sería un escenario en el cual se deba considerar el uso de otras alternativas, pero el hecho de tener trombosis venosa profunda no es una contraindicación”, aseguró.



¿Cómo funciona?



Según explicó el epidemiólogo Carlos Trillos, la vacuna de Janssen hace parte del grupo de vacunas vectoriales, “porque utiliza el Adenovirus 26 (Ad26), que es un virus modificado genéticamente para que no pueda replicarse en las células humanas y no pueda producir enfermedades. El adenovirus es un transportador de una parte del código genético del SARS-CoV-2, la que codifica la glucoproteína S de la espícula, para que al ingresar en la célula se produzca esta parte del coronavirus, la proteína S, la cual se presenta al sistema inmune y genera producción de anticuerpos, que protegen a la persona cuando entre en contacto con el virus real. Esto permitirá defendernos del covid y evitar formas complicadas, graves o mortales de la enfermedad.