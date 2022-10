Unos 200 indígenas Embera Chamí se tomaron la Alcaldía de El Dovio, Valle

En la mañana de este jueves, un grupo de indígenas Embera Chamí se tomaron las instalaciones de la Alcaldía de El Dovio, Valle, y no dejaron que los funcionarios ingresaran al sitio.



Se conoció que los indígenas hacen parte de una comunidad que vive en el Cañón del Garrapatas, ubicado entre el Valle del Cauca y el Chocó. Este grupo de alrededor 200 indígenas le exigen al Gobierno la construcción de vías, puestos de salud y escuelas en su resguardo.



"Son alrededor de 200 indígenas los que están en la Alcaldía de El Dovio. Ellos dicen que quieren ser escuchados por el Gobierno Nacional y que si no pasa llegarán al lugar más de 1.500 personas de su comunidad", dijo Miguel Guzmán, alcalde del municipio.



Y añadió: "Alrededor de dos horas tuvieron retenidos a varios trabajadores de la alcaldía, tuve que bajar a dialogar con ellos.



Se tenía previsto que en las próximas horas puedan llegar alrededor de 300 indígenas más. Cabe mencionar que, hasta ahora, la Fuerza Pública no ha intervenido en el lugar.



Por su parte, la Administración del municipio ya está atendiendo al público y ya que se logró el ingreso de los funcionarios públicos. Mientras tanto, el alcalde local informó que continúa con los diálogos con los indígenas.