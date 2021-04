Tras diálogos y polémico ingreso de Policía, estudiantes desalojan sede de Univalle

Álvaro José Carvajal Vidarte

Luego de ocho días de protesta, este viernes los estudiantes que adelantaban un campamento en la sede Meléndez de la Universidad del Valle desalojaron las instalaciones de la institución.



La protesta, de acuerdo con voceros estudiantiles, tenía el objetivo de exigir a las directivas garantías de bienestar académico y universitario -evaluaciones, cancelaciones y habilitación de laboratorios, espacios deportivos y bibliotecas, con protocolos-, así como aumentar la cantidad de prácticas en la modalidad de alternancia.



La salida de los manifestantes se dio en medio de la instalación de una mesa de diálogo concertada y tras un polémico despliegue de la fuerza pública al interior de la universidad, que incluyó uniformados de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la institución.



"Una vez agotados los procedimientos establecidos para atender la protesta social, se logró llegar a un acuerdo con los estudiantes, un acuerdo pacífico, para la desocupación del campus universitario que estaba siendo ocupado por unas personas de manera irregular", aseguró el secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Camilo Murcia Lozano.



El funcionario agregó: "logramos una concertación con ellos, se va a instalar una mesa de diálogo; así mismo, indicar que desde la Gobernación del Valle del Cauca, atendiendo a la instrucción de la señora Gobernadora, se logró suministrar unos vehículos para que los chicos pudieran salir sin ninguna dificultad del campus universitario, salvaguardando como siempre la integridad y la salud de todos ellos".

Cabe resaltar que en el proceso de mediación participaron funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, la Alcaldía de Cali, la Personería de Cali, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.



Murcia Lozano agradeció la presencia de la fuerza pública que, aseguró, "cumplió los protocolos establecidos para salvaguardar los derechos humanos, y de esta manera logramos dar salida a esta situación que se venía presentando".



Desde la administración departamental, además, rechazaron "las vías de hecho, que nunca nos llevan a una salida conjunta, a unas metas que se puedan cumplir. Los desmanes que se presentan muchas veces no son necesarios; lo más importante siempre es el diálogo y la concertación".



El grupo de estudiantes de Univalle que se encontraba al interior de la sede Meléndez, accedió al desalojó pacífico de las instalaciones, tras instalarse una mesa de diálogo con los directivos de la universidad.

Polémica por despliegue policial

Una fuerte polémica se dio este viernes por el despliegue de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes.



La llegada de las autoridades a la institución fue reportada por los estudiantes a las 6:00 a.m., quienes compartieron videos y fotografías en las redes sociales. Hacia las 11:15 a.m. de este viernes se reportaron disturbios en la Facultad de Artes Integradas, donde había sido instalado el campamento.

Miembros de la Policía Nacional, el Esmad y el grupo Goes ingresaron al campus desde las primeras horas de la mañana. Foto: archivo particular / Tomada de Twitter @univalleu

Voceros de los manifestantes reportaron que hubo estudiantes heridos en medio del ingreso de la fuerza pública al campus.



"Denunciamos que nos han gaseado, nos han golpeado con bolillos; rompieron los dedos de una compañera de Derechos Humanos, Diana Palomino, que también es estudiante, rompiendo con todos los acuerdos internacionales, entre otras situaciones que venimos sufriendo desde el jueves", indicó al Facebook Live de El País una de las voceras de los manifestantes.

Por su parte, el secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Camilo Murcia, solo confirmó cuatro lesionados.



"Hubo dos personas, por parte de la Policía, que fueron lesionadas; igual que dos vigilantes que sufrieron también lesiones personales", dijo el funcionario.



La situación de este viernes generó diversas reacciones a través de redes sociales. Mientras algunos cibernautas apoyaron el ingreso de la Policía al campus, otros expresaron su rechazo y preocupación por la situación



A través del Facebook Live de El País, el concejal de Cali, Terry Hurtado, aseguró que el despliegue le pareció "desproporcionado".



"Debo decir que me pareció un despliegue de fuerza desproporcionada para un grupo de estudiantes que si bien representan una asamblea mucho más grande, es un pequeño grupo, y hay fuerzas especiales, como el Goes. Acá esto ha sido totalmente pacífico entonces no sé por qué deben haber fuerzas especiales y un despliegue tan amplio de fuerza que creo que deberían estar vigilando otras zonas de la ciudad", sostuvo.