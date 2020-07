Toque de queda, ley seca y 'día sin carro y sin moto' regirán este puente festivo en Palmira y Jamundí

Natalia Moreno Quintero

Las Alcaldías de Palmira y Jamundí anunciaron medidas conjuntas con el propósito de frenar los contagios por covid-19 en estas poblaciones.



Durante una transmisión en vivo,​ los alcaldes de Palmira, Óscar Escobar y de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, informaron que se acogen a la propuesta de la gobernadora Clara Luz Roldán de decretar el toque de queda nocturno durante todo el mes de julio.



Pero, adicional a ello, también implementarán otras disposiciones de manera articulada para restringir la movilidad de sus ciudadanos.



Al respecto, Escobar explicó que el toque de queda empezará a regir desde este viernes, a las 9:00 p.m., hasta el sábado a las 5:00 a.m., y así sucesivamente durante todos los días hasta finalizar este mes.

Por su parte, Ramírez agregó que la segunda disposición tiene que ver con la ley seca, la cual entrará en vigencia desde las 9:00 p.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.



Sin embargo, también tomaron la decisión de decretar el toque de queda absoluto los días domingo y lunes festivo, durante los cuales no podrán circular carros ni motos, en ambos municipios.



"Es como una especie de día sin carro porque lo que hemos visto es que la gente aprovechaba estos días para salir en sus vehículos y desplazarse a la zona rural o a la ciudad de Cali, y no queremos que nadie salga a menos que sea algo absolutamente necesario. Solo podrán hacerlo los domiciliarios o los que estén dentro de las excepciones", subrayó el mandatario de los palmiranos.



Anotó que, hasta hace un mes, en el municipio se presentaban 3 casos nuevos cada día, pero ahora hay nueve casos nuevos por día.



Entre tanto, la ley seca que solo se aplicaba en Palmira en horas de la noche, ahora funcionará las 24 horas del día, todo el puente festivo, hasta las 5:00 a.m. del próximo martes.



"Debemos estar a punto de jugo de naranja y en reuniones solo con las personas que vivimos en nuestras casas, nada de festejos, ni de encuentros sociales. Toca hacer ese esfuerzo porque si no nos pasaría algo muy feo y es que nos tocará decidir quién vive o quién muere, a quién le conecto el ventilador y a quién no, eso ya lo vimos todos en otros países, en Europa, pero también en Ecuador y Brasil, y no queremos que nos pase a nosotros.", subrayó.



Ramírez afirmó que, con el crecimiento de los contagios que se está viviendo en el país, se deben tomar estas decisiones para no tener que llegar, en un futuro, a medidas más drásticas.



Destacó que los días sin carro y sin moto que han venido aplicando en Jamundí les ha dado muy buenos resultados, pues en la medida en que han disminuido los niveles de interacción con Cali, esto ha permitido un mes con un menor número de casos positivos en su población.



Entre tanto, Escobar aclaró que esta iniciativa del día sin carro y sin moto, no se aplicará en todo el Valle del Cauca, pues es una decisión exclusiva de estos dos municipios.



"Este toque de queda y el día sin carro y sin moto, domingo y lunes, es una decisión adicional que estamos tomando Palmira y Jamundí por la relación que tenemos con Cali, porque estamos muy cerca de esta ciudad que tiene la mayor tasa de contagio de toda la región. A nosotros no nos sirve de nada tomar medidas y que la gente se vaya de Jamundí para Cali o de Palmira para Cali. Por eso, esta medida aplica solo para nuestros dos municipios", reiteró el mandatario de los palmiranos.