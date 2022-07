Sociedad Portuaria de Buenaventura dice que la SIC no le ha notificado que formuló cargos 

Luego de conocerse que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos a la Sociedad Portuaria de Buenaventura por realizar actividades que presuntamente conllevaron a obstruir la actividad de los operadores portuarios, esta última manifestó que no ha recibido notificación de dicho proceso.



De acuerdo con la Superindustria, se busca determinar si la Sociedad Portuaria implementó “un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la prestación de los servicios de operación portuaria que realizan los diferentes agentes en el Puerto de Buenaventura, infringiendo la prohibición general del régimen de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959”.



A través de un comunicado, la Sociedad Portuaria de Buenaventura informó que no ha sido notificada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la formulación de pliego de cargos por obstrucción a la actividad de operadores desde el año 2013.



“A la fecha, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura no ha sido notificada por parte de la SIC de acto administrativo en donde se informe sobre la presunta obstrucción a la actividad de operadores portuarios”, señala la entidad en el mensaje.



Y agrega que “una vez sea notificada del pliego de cargos formulado, procederá ante la SIC a ejercer su derecho de defensa rindiendo los descargos correspondientes en la oportunidad debida”.



La Superindustria también expuso que la investigación se inició porque recibió varias quejas de operadores portuarios, agencias de aduanas y usuarios del Puerto de Buenaventura, así como por algunas autoridades como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.