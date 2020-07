Palmira: jornada laboral irá de lunes a jueves a partir de la próxima semana

Alejandro Cabra Hernandez

El alcalde Óscar Escobar anunció la tarde de este viernes una serie de medidas, algunas de las cuales vienen funcionando, para restringir la movilidad y contener los contagios de covid-19, cuyo incremento amenaza con colapsar el sistema de salud del municipio de Palmira.



Entre ellas, recordó, se encuentra el toque de queda que de manera conjunta se tomó con la Gobernación del Valle hace aproximadamente una semana, el cual sigue vigente hasta finales de julio y rige desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.



Lea también: Video: este es el predio ocupado por comunidad indígena que desata polémica en Pance



Además, desde este sábado 25 de julio y hasta el 8 de agosto, se restringirá el acceso de vehículos a la zona céntrica de la ciudad.



"El centro de la ciudad es el lugar de encuentro de los palmiranos para realizar diligencias bancarias y comerciales, pero infortunadamente tiene unas vías y andenes muy angostos que no permiten que las filas tengan el suficiente espacio para cumplir con el distanciamiento social", dijo Escobar.



Por esta razón, se harán cierres, de algunas vías, con el propósito de que solo puedan circular peatones.



De esta manera, se busca bajar en el centro el nivel de circulación y brindar mayor espacio público para que las personas puedan mantener el distanciamiento físico en las filas.



Explicó que los cierres serán aplicados en la Carrera 28 con Calle 31; Carrera 26 con Calle 31 y en la Carrera 27 con Calle 29.



Además, se ubicarán puestos de control para realizar tamizajes, verificar el buen uso del tapabocas, así como validar que la persona cumpla con el pico y cédula, para mantener una circulación segura en la zona.



El mandatario de los palmiranos, dijo también que entrará en funcionamiento un horario especial para cargue y descargue de mercancía que se hará hacia el mediodía para no afectar a comerciantes y empresarios.



Agregó que los domiciliarios podrán ingresar siempre y cuando estén debidamente identificados y demuestren una relación laboral con alguno de los establecimientos del centro.



La restricción de vehículos a la zona céntrica se extenderá hasta el próximo sábado 8 de agosto.



Escobar anunció una nueva medida que, afirmó, le tocó tomar, para evitar declarar la cuarentena absoluta en el municipio.



"A la cual no quiero llegar para no afectar la economía de la ciudad y de los hogares palmiranos", insistió.



Reveló que tras conocer la experiencia exitosa aplicada en Medellín y su área metropolitana, con el modelo 4-3. que ha tenido muy buenos resultados, decidió adoptarla en Palmira.



En ese sentido, expresó que la actividad económica del municipio se reduce de lunes a jueves y a partir del día viernes y hasta el domingo, habrá cuarentena total en toda la jurisdicción.



"La vida económica irá de lunes a jueves y desde el viernes hasta el domingo, todos, absolutamente todos, deberán estar guardados en la casa", reiteró.



Y añadió: "Nos toca bajar el nivel de circulación en la ciudad. Este es el modelo que se denomina 4-3, cuatro días de actividad económica, tres días de cuarentena absoluta. Estamos obligados a tomar esta decisión antes de que empecemos a tener gente que no va a poder ser atendida por la red hospitalaria", sostuvo.



Esto medida también afecta el pico y cédula como venía funcionando en la ciudad, hasta la fecha.



Antes salían 3 y cuatro dígitos al día, ahora serán 3 y dos dígitos solamente.



Los lunes seguirá igual, 1.2 y 3 y martes, 4,5 y 6. Los cambios serán para los días miércoles y jueves con solo dos dígitos, 7 y 8, y 9 y 0, respectivamente.



La nueva medida, así como la modificación del pico y cédula, empezarán a ser implementadas a partir del próximo lunes.



"Esto es lo que tenemos que hacer en este momento, para tener una cuarentena más estricta, más inteligente, para que la ciudad pueda seguir funcionando, para que nos cuidemos mucho más porque lastimosamente se nos está saliendo de las manos el covid-19. En los últimos quince días, el nivel de contagio está demasiado alto", enfatizó.



Manifestó que el municipio de Palmira está viviendo el momento más duro desde que arrancó la pandemia por el covid-19.



Entre las razones que esgrimió Escobar para tomar estas decisiones está el alarmante crecimiento de casos en los últimos quince días que alcanza un 90%, además de la rapidez pues es cuatro o cinco veces más rápido, comparado con otros municipios vecinos como Buenaventura.



"Hace un mes, en Palmira teníamos 2.4 casos nuevos por día de covid; en los últimos diez son, en promedio, 20.4, es decir diez veces más de lo que teníamos hace un mes. Nos toca frenar el avance de la enfermedad en Palmira, sino esto se va a poner muy grave", anotó.



Confirmó que hasta este jueves había 463 contagios y quince fallecimientos asociados con la enfermedad.

Pero para Escobar uno de los temas más preocupante es el nivel de ocupación de UCI que alcanza el 87%, mientras hospitalización general está en el 76%.

Según el alcalde Óscar Escobar, los puntos negros representan las zonas críticas pra el contagio de covid en la ciudad. Foto: Alcaldía de Palmira

"Si tiene que salir, de verdad, cuídese, como si la ciudad estuviera incendiada, porque donde están los puntos negros, están las llamas, y tenemos que buscar cómo apagar esas llamas y bajarle el nivel de circulación a la ciudad para que ese nivel de contagio vaya bajando", dijo Escobar al ilustrar la situación con un mapa donde aparecía como si todo el municipio estuviera ardiendo en llamas por la presencia de casos activos de covid-19.