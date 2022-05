Se registraron daños en establecimientos y viviendas en el Valle tras fuerte temblor

Luego del fuerte temblor que se registró en la tarde de este jueves, habitantes de municipios como El Darién, Vijes y Zarzal, en el Valle del Cauca, reportaron afectaciones.



En una cafetería, ubicada junto a la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se registró la caída de una pared de un segundo piso sobre el techo.



Aunque no hubo lesionados, las pérdidas económicas del establecimiento superan los 30 millones.



“Había gente cuando se vino eso encima, gracias a Dios las empleadas también alcanzaron a salir. Hay mucha cosa destruida, unos 30 millones más o menos”, contó una de las personas que vivió el angustioso momento.

Imágenes del colapso que sufrió el techo de un local comercial en el parque Fundadores, zona urbana de Calima - El Darién, tras el fuerte sismo registrado en la tarde de jueves en gran parte del Valle del Cauca.



🎥: Redes sociales pic.twitter.com/ETP6E1IZil — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 12, 2022



Además de los daños en la infraestructura, hubo pérdidas en elementos como vajillas, licuadoras y una máquina industrial.



También en una tienda D1 del mismo municipio, ciudadanos reportaron pérdidas. Como consecuencia del fuerte movimiento sísmico, productos de las estanterías del supermercado sufrieron daños.



Por su parte, Martín Mejía, alcalde del municipio, se refirió a las afectaciones que generó el temblor: "Hoy a las 4:20p.m. tuvimos un movimiento telúrico en el municipio de Calima El Darién. Afortunadamente solo hubo daños materiales, no se presentaron daños en ningún ser humano".

Declaraciones de Martín Mejía, alcalde de Calima - El Darién, haciendo un reporte preliminar de las afectaciones que dejó el sismo que se sintió en gran parte del departamento del Valle y con gran fuerza en ese municipio.



🎥: Alcaldía de Calima - El Darién pic.twitter.com/Wm79x87Nsu — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 12, 2022



Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos reportó que en el barrio Bolívar, del municipio de Zarzal, una vivienda resultó afectada. No obstante, no hubo personas heridas.



También en la vereda Charco Oscuro, de Vijes, el techo de una habitación de una vivienda en bareque colapsó. Por ahora, no hay lesionados.