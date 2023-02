Respuesta de Planeación Nacional a pedidos del Valle del Cauca dejó preocupados a muchos

Luego de que se llevará a cabo la reunión entre el Bloque Parlamentario del Pacífico y el director de Planeación Nacional, Jorge González, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, manifestó su preocupación por temas, que, según él, no están siendo priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.



"Quedamos muy preocupados por el riesgo de que proyectos construidos en conjunto entre los sectores público y privado de nuestra región, como el dragado de Buenaventura y la vía Mulaló - Loboguerrero, no sean priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo".



Asimismo, Pérez señaló que el director de Planeación Nacional decidió desconocer la priorización que desde el Valle se ha hecho; sin embargo, reiteró que las fuerzas de la región seguirán trabajando de forma colectiva por estos proyectos del departamento.



Le puede interesar: Esta semana se superaron dificultades: Alto Comisionado de Paz sobre diálogos con el ELN



"El Bloque regional ha trabajado en diferentes proyectos, con 8 grandes puntos, entre ellos el dragado de Buenaventura y la vía Mulaló-Loboguerrero, pero no hubo receptividad en la socialización de estos, por lo que seguiremos trabajando, desde el sector público y privado, para que estos proyectos queden en el plan de desarrollo" agregó el presidente.



El director de Planeación respondió a los cuestionamientos y dijo que el Gobierno sí está trabajando por estos proyectos, pero es algo que se debe debatir en el Congreso.



Lea aquí: "Hay que desmovilizar los factores de violencia en el Valle": MinInterior en reunión Cali



"Nosotros lo vamos a tener en cuenta, pero en Planeación aún no hemos definido los recursos que van para cada uno de los proyectos, porque justamente ese es el tema que se debe definir en el Congreso. Sin embargo, entendemos que el asunto del dragado de Buenaventura es central", precisó González.



Por su parte, Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, también reaccionó ante las declaraciones del director del PND y dijo: "“Quedamos muy preocupados, no hubo una sola respuesta positiva del Director de Planeación Nacional frente a temas de infraestructura y vivienda claves para el Sur Occidente colombiano. Si antes nos reciclaban las obras, ahora nos las van a engavetar”.



“Mucho daño le hace al Valle que la vía Mulaló-Loboguerrero no esté incluida en el Plan Plurianual de Inversiones, pero más grave que el Director de Planeación venga a Cali, se le presenten propuestas para salvar el proyecto, pero no haya ni una sola respuesta positiva de su parte, cuando estamos hablando de una vía de tal importancia para los empleos e ingresos de la Región”, agregó Garcés.



El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, se pronunció ante la reunión de Bloqueo Regional Parlamentario del Valle del Cauca, en donde mencionó la falta de prioridad en los proyectos de los sectores público y privado. pic.twitter.com/8hFhK0cCMx — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 17, 2023

“Vamos a trabajar duro y en comunión con el bloque parlamentario y el Gobierno Nacional para que esos proyectos queden incorporados en el Plan de Inversiones y puedan asegurarse en los siguientes cuatro años”, dijo Edwin Maldonado, director del Comité Empresarial del Valle del Cauca.



Agregó que la preocupación es mayor por cuanto el director de Planeación, Jorge González, no hizo claridad sobre la posibilidad de que esas obras queden consignadas en el plan de Desarrollo y se aseguren los recursos para su ejecución.



Por su parte, José Fernando Amézquita, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, capítulo Valle, recalcó que la región insistirá en la necesidad de que los grandes proyectos queden firmes, especialmente en el plan general de inversiones, ya que es la ruta para empezar a desarrollarlos en los siguientes cuatro años.



“No contar con la profundización del canal de acceso en Buenaventura y la futura vía Mulaló - Loboguerrero es un golpe a la infraestructura en la región”, explicó.