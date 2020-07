Protesta en hospital San Roque de Pradera por nombramiento de nueva gerente

Natalia Moreno Quintero

El nombramiento de un nuevo gerente para el hospital local San Roque, en Pradera, ha generado fuertes protestas por parte del personal de ese centro asistencial.



En media de la emergencia sanitaria que vive el municipio por cuenta de la pandemia del coronavirus y ante el grave déficit financiero que afronta la institución, el cual se calcula asciende a unos $3.000 millones, los empleados se oponen, según dicen, a nombramientos de carácter político que no responden a las necesidades de la entidad.



Anabeiba Arboleda, auxiliar de enfermería y presidenta del Sindicato de trabajadores del Hospital San Roque, señaló que la problemática obedece a que cada cuatro años, cuando hay cambio de Administración, también se producen cambios en la gerencia del hospital.



Decisión que, según afirmó, responde a compromisos más de intereses de tipo político que a consideraciones de eficiencia o de garantizar la prestación de un mejor servicio para los ciudadanos.

Expresó que hace dos meses fue nombrada una gerente la cual renunció recientemente razón por la cual, el alcalde Justino Sinisterra, decidió nombrar de manera provisional a la enfermera jefe Marcela Montaño, quien está vinculada desde hace 18 años en la institución.



"La gerente que estuvo, como le digo, no duró dos meses, no aguantó el trote aquí, aunque desconocemos las causas de la renuncia. La verdad es que el hospital está muy mal en su parte de infraestructura, además del déficit financiero, pero a pesar de ello está prestando todos sus servicios de urgencia, odontología, hospitalización, etc", dijo Arboleda.



Agregó que la semana pasada tuvieron una reunión con el mandatario en la que le manifestaron su propósito de que nombrara en propiedad a la enfermera jefe, Marcela Montaño. Su respuesta fue que en los próximos días llegaría una nueva persona, la cual ganó el cargo mediante concurso público.



"Se trata de una profesional en odontología de la ciudad de Cali, según nos dijo el Alcalde, pero nosotros, tanto el sindicato como los empleados de planta y por contrato, no estamos de acuerdo con este nombramiento porque aquí han venido personas y lo que han hecho es agudizar aún más la crisis de la institución. Lo que pedimos es que nos deje a la enfermera Montaño como gerente, pues tiene una hoja de vida intachable, es comprometida, responsable y puede sacar adelante al hospital", expresó.



Para Arboleda, lo más importante es que no tenga compromisos políticos, esto con el fin de que pueda tomar decisiones con independencia y no siguiendo los lineamientos de un jefe político.



"Porque eso es lo que pasa aquí, llega una gerente nueva, va a hacer su trabajo, entonces el político le dice si puede o no puede hacerlo. Eso es lo que nosotros no queremos, porque en este momento lo que necesitamos es que el Alcalde y el Secretario de Salud prorroguen el nombramiento de la enfermera jefe", insistió.



Aclaró que no están en cese de actividades y que el hospital está prestando sus servicios normalmente, pero un grupo de personas, de acuerdo a un cronograma establecido por ellos mismos, realiza asambleas informativas en el centro asistencial para protestar y dar a conocer a la opinión pública lo que está pasando al interior de este lugar.



"Ya tuvimos la visita de la Personería y de Control Interno para verificar que los servicios se estén prestando y tenemos el acompañamiento de la Policía. La protesta se ha hecho de manera pacífica sin afectar a los pacientes. Todo está funcionando normalmente", reiteró.



Anotó que el personal de planta está conformado por 35 empleados, sin contar los que están vinculados mediante la modalidad de prestación de servicios.



Aseguró que con la enfermera jefe Montaño han encontrado apoyo y respaldo en el suministro de insumos, además de manejar unos protocolos de bioseguridad y contar con los elementos de protección para atender a los pacientes de Covid-19.



Como se sabe en el municipio de Pradera hay 118 casos positivos y once personas fallecidas.



Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de la Alcaldía respecto a la protesta que adelantan los empleados del hospital local.