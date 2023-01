Presidente del Concejo de Buenaventura denunció amenazas en su contra

Nilson García Valencia, actual presidente del Concejo Distrital de Buenaventura, denunció este miércoles ante la Fiscalía, la Personería y la Unidad Nacional de Protección, que tanto él como su familia están recibiendo amenazas de muerte.



“Las amenazas han venido siendo constantes, este servidor ha sido objeto de llamadas amenazantes por el trabajo como líder social y concejal, es por ello que, hemos realizado todo el protocolo de denuncias”, puntualizó García para Blu Radio.



Asimismo, el presidente de esta corporación, se manifestó ante las intimidaciones, diciendo que: “A esas personas inescrupulosas que quieren amedrentar y no dejar hacer nuestro trabajo, que Buenaventura requiere una articulación y no que nos estemos amenazando entre nosotros, en nuestro territorio”.



Hasta el momento, el concejal, no dio detalles de estas amenazas ya que son materia de investigación por parte de las autoridades y para no entorpecer dicho proceso no puede entregar pormenores.



No obstante, fue claro en decir, que espera que esto se solucione pronto, ya que tiene reducida su movilidad en más de un 90 %.