¿Por qué hay babillas en un barrio de Jamundí? Esto responden las autoridades ambientales

Luego de que se viralizaran algunos videos, en los que unas babillas deambulan por las calles del barrio Bosques de Alejandría, en Jamundí, la comunidad manifestó su preocupación, ya que, debido a las fuertes lluvias, estos reptiles han empezado a salir del humedal para ubicarse en la zonas urbana del sector.



Ante esto, Luis Enrique Villalba, contratista de la Secretaría de Medio Ambiente de Jamundí, hizo presencia en el lugar para verificar el estado en el que se encuentran los animales y las posibles acciones que se deberán tomar.



En primer lugar, el funcionario señaló que junto al Dagma se inspeccionará el sitio para determinar cuántas babillas hay en el humedal y de esta manera proceder a capturarlas y devolverlas a sus hábitats naturales, probablemente en costas del pacífico colombiano.



Hasta el momento, debido a la ola invernal se ha dificultado la captura de estas especies, pero se espera que sean capturadas lo más pronto posible, para no poner en riesgo a la comunidad y a los mismos reptiles.



“Estos caimanes se asentaron en el lugar hace muchos años, porque fueron traídos por gente de mucho dinero que era dueña de los predios, es por ello que desde entonces se han ido multiplicando en el sector, que ahora está más urbanizado y el riesgo de ataque es mayor”, agrega Villalba.



Además, sostiene que estos animales en su edad adulta pueden llegar a medir entre 1,70 y 1,80 metros de largo, sin embargo, si no son provocados pueden seguir su curso tranquilamente.



Por su parte Rosmery Salinas, presidenta de la Junta de Acción Comuna de esta localidad, sostiene que desde hace varios meses se ha alertado a las autoridades de esta situación, pero es solo hasta ahora, después de que se compartieron los videos es que se pronuncian al respecto.



“Por la temporada de verano habíamos llamado a la CVC porque el lago se les había secado, pero ellos dijeron que no las podían trasladar porque no tienen a dónde. Y ahora en época de lluvia ya están saliendo del lote”, explican desde la JAC.



Salinas, agrega que, en este humedal continuo al barrio, se pueden encontrar alrededor de 10 babillas, por lo que pide celeridad para solución de esta problemática, pues personas inescrupulosas, al parecer de nacionalidad extranjera, estarían cazando a estos animales para posteriormente traficarlos.