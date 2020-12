Piden a familiares de pacientes con covid-19 que autoricen su traslado a otros departamentos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las camas de UCI están siendo redistribuidas para que no solo sean atendidos pacientes de Covid-19 sino de otras patologías y de cirugías represadas.

Debido a que en el Valle están faltando camas UCI, las autoridades de salud manifestaron que es necesario trasladar a los pacientes con covid-19 a otros departamentos y así poder garantizar la atención de las personas cuya condición sea delicada.



María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud, manifestó que pese a que se han trasladado pacientes entre municipios, pero esta medida ha tenido complicaciones porque los familiares se niegan a su traslado.



"La situación cada minuto es más compleja. Ayer teníamos 17 pacientes que referir, organizamos una ruta humanitaria con los departamentos vecinos, pero de 11 pacientes que logramos ubicar, solo uno se movió por la negativa de los familiares y de los mismos pacientes. Quiero dejar la certificación de que cuando conseguimos una cama y el paciente o su familia no lo acepta se pierde la prioridad en la búsqueda de las mismas, tenemos que usar los departamentos vecinos porque no damos abasto", aseguró.

Además, la funcionaria señaló que es necesario cancelar todas las cirugías programadas y pidió a la comunidad que solo acudan a urgencias cuando es estrictamente necesario.



"Tratar de utilizar lo menos posible los servicios de salud de urgencias a no ser que usted realmente tenga una urgencia, una urgencia es aquella circunstancia que pone en riesgo su salud y su vida, no asista a nuestros servicios permítanos atender los pacientes que realmente lo necesitan y ayúdenos no presionar el sistema de salud", resaltó.



La secretaria Lesmes indicó que a esta situación se suma la escasez de medicamentos, necesarios para la atención en los servicios de cuidados intensivos.



"Muchas clínicas nos están entregando en préstamo sedantes que nos va a permitir abrir camas, pero aun así, la situación es supremamente compleja, tenemos más del 90% de ocupación de camas UCI, estamos pidiendo a las clínicas diferir procedimientos que puedan esperar 15 días para tener una mejor capacidad de respuesta", dijo.



El departamento atraviesa por un incremento de casos de covid-19, lo que hace necesario el autocuidado y el compromiso con las medidas que permitan mitigar el avance del virus.



Cabe recordar que, según las autoridades de salud, en el departamento van 4222 personas fallecidas y 135.455 contagiadas del nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia.