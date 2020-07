Muertes por covid-19 en Palmira aumentaron a doce, se han identificado 319 contagiados

Erika Mantilla

Con la muerte de un adulto mayor este miércoles, se elevó a doce el número de fallecimientos por covid-19 en Palmira. Además, los contagios en el municipio aumentaron a 319, desde que inició la emergencia sanitaria en la región.



La alerta se mantiene en la población ya que, pese las medidas y campañas adelantadas por la Administración para frenar la expansión del coronavirus, las cifras siguen en alza.



La más reciente víctima de la enfermedad en la ciudad era un hombre de 73 años, quien presentaba comorbilidades por insuficiencia renal e hipertensión.



Según datos de la Secretaría de Salud Municipal, estaba hospitalizado desde el pasado 28 de junio en la clínica Palmira, donde se produjo su deceso.

La Alcaldía insiste a los palmiranos que acaten las determinaciones del Ministerio de Salud y señala la importancia del autocuidado en esta fase de la pandemia, del que dependerá el aumento de los contagios.



El llamado es a mantener medidas de bioseguridad como el uso adecuado de tapabocas, el distanciamiento social y el constante lavado de manos.



Con el eslogan: "El covid-19 no va tu casa, vos decidís llevarlo cuando salís innecesariamente, cuando no usas correctamente el tapabocas, cuando no mantenés la distancia física y cuando no te lavas las manos", buscan concientizar a la ciudadanía.



El despacho de Salud Pública además, detalló que de los casos identificados en el municipio, 131 son mujeres y 188 son hombres.



También informaron que en tratamiento domiciliario hay 179 personas, otras siete permanecen hospitalizadas y hay once más en UCI. De los contagiados, 110 ya se han recuperado.



Sobre el nivel de ocupación de unidades de Cuidado Intensivo, indicaron que la ciudad alcanza el 79 % de su capacidad y, de continuar con contagios de forma acelerada, pronto no habrá camas disponibles para más casos graves de covid-19.