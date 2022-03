Los municipios del Valle que llevan semanas sin registrar casos de covid, ¿cómo lo lograron?

Argelia, Pradera y Zarzal son algunos de los municipios del Valle que ya completan más de 10 o incluso 30 días sin presentar casos de pacientes covid en sus territorios, un indicativo de que la pandemia ha cedido terreno en la región. Esto, pese a que ciudades grandes como Buga, Palmira y Cali aún presentan reportes diarios de coronavirus.



Argelia, El Cairo y Versalles son los tres municipios que más acumulan días sin nuevos reportes, seguidos de otros como Florida y Zarzal.



“Estos resultados han sido posibles gracias a las jornadas de vacunación, con perifoneo, visitas en los colegios y publicidad en redes sociales. Esto ha permitido que tengamos una cobertura del 90 % de las personas con el esquema completo”, aseguró la secretaria de Salud y Desarrollo Social de El Cairo, Geraldine Ramírez.



Según la funcionaria, pese a que el municipio es un lugar muy turístico durante los fines de semana y los puentes festivos, se han mantenido los protocolos de bioseguridad en el territorio.



“Durante el cuarto pico fue un poco complicado al principio, dado que hubo muchas personas contagiadas entre enero y diciembre, pero se trataron de pacientes con síntomas leves. Los que más se contagiaron en su momento fueron los no vacunados, aunque aquí casi no contamos con población sin inmunizar”, explicó Ramírez.



Por su parte, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, aseguró que en efecto la región ya lleva más de dos semanas con menos de 50 casos al día, además de que ayer no hubo fallecidos después de varios meses de reportar decesos.

Un total de 22 municipios del Valle ya

no tienen necesidad de usar el tapabocas en espacios abiertos por lograr la vacunación con más del 70 % en primera dosis.

“Claro que tenemos municipios con más de 20 días con cero casos, pero esto no significa que haya fin de la pandemia, solo que el cuarto pico terminó y que tenemos un número de casos permanentes, pocos, pero permanentes. Eso es algo que ocurre en todo el país”, aseguró.



La funcionaria agregó que “esperamos que con la vacunación tengamos un control de la epidemia, que no haya un nuevo brote y que el Ministerio de Salud -en compañía de la OMS- pronto dé por terminada la pandemia”.



Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, expresó razones similares y agregó que el comportamiento de la pandemia no es igual en todos los municipios, en especial en aquellos en donde su población no es elevada y, por ende, las aglomeraciones son menos probables.



“Lo que experimentamos ahora en el Valle es muy similar a lo que presenciamos en septiembre y octubre. Sin embargo, aún no sabemos con seguridad cuándo será el siguiente pico; es probable que esté más lejos respecto a los otros y su impacto sea menor”, señaló Osorio.



La epidemióloga agregó: “El descenso de un pico depende de cuántas personas susceptibles al virus hay, porque si ya hay personas con inmunidad natural o vacunadas o ambos casos al mismo tiempo, entonces el virus no volverá a reinfectar tan rápido a la población”.



De acuerdo con Osorio, todavía no se puede hablar de una endemia, dado que la pandemia es una definición global que se refiere a un virus con una importante presencia en más de dos continentes. “Es algo que no podemos ignorar y más si hay un nuevo pico en el sureste asiático”.