Las recomendaciones de la Sec. de Salud del Valle para cirugías estéticas pese a covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, hizo una serie de recomendaciones para la realización de cirugías estéticas, teniendo en cuenta los riesgos del covid-19.



Los consejos para pacientes y clínicas se centran en la prevención de contagios de la enfermedad que ya deja 62.702 contagiados desde el inicio de la pandemia.



“La recomendación a los centros médicos es hacer una encuesta razonable en la búsqueda de síntomas, hacer indicaciones precisas para la persona que va a un quirófano con una cirugía programada y estar atentos a la sintomatología”, explicó Lesmes.



Sin embargo, anotó que una prueba de coronavirus "solo es segura 96 horas antes y no vamos a pedirle a todas las personas que van a un procedimiento quirúrgico una prueba de covid, pero sí vamos a pedirles a todos los pacientes y a la comunidad en general extremar las medidas de protección personal, que hagan consigo mismo la apuesta de no enfermar de covid, que es una enfermedad altamente complicada”.



Para el caso de pacientes extranjeros que lleguen a la ciudad a practicarse procedimientos estéticos, dijo que deberán traer una prueba de covid-19 tomada en las últimas 96 horas.



"Y si una persona viene a una cirugía sobre todo de orden estético debe tener días de aislamiento y de protección porque vino sin covid y no puede haberse contaminado en el medio”, aseguró.



Siguiendo a la funcionaria, quienes deseen someterse a cirugías estéticas deberán extremar sus medidas de protección, aislarse por 10 días, no comer en compañía de los demás, no ir a fiestas, evitar estar en aglomeraciones y mantener el distanciamiento social.