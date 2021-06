Las apuestas para reactivar el turismo en el Valle del Cauca

Natalia Moreno Quintero

Pese a que el turismo es uno de los sectores más golpeados en estos 15 meses de pandemia, la buena noticia es que la reactivación económica decretada por el Gobierno permite un aforo total en los destinos turísticos, siempre y cuando se cumplan estrictos protocolos de bioseguridad, dado que aún no se supera el tercer pico del covid.



Dicha reactivación es fundamental, opinan expertos como Javier Arango Escobar, presidente de la Corporación de Turismo y Cultura de Roldanillo, para quien la emergencia sanitaria y las protestas derivadas del paro “nos marcan nuevos desafíos y nos obligan a integrarnos como región”. Y aunque muchos hablan de reinventarse, para él se trata más bien de “hacer práctico lo que por algún motivo no estábamos haciendo, y es trabajar más el turismo local y regional, que es el que más se facilita dadas las condiciones

actuales”.



Es de resaltar que Roldanillo, tierra del maestro Ómar Rayo y sede del museo que lleva su apellido, es el primer Pueblo Mágico del Valle y de Colombia, una iniciativa de la Gobernación del Valle para promover la visita de turistas nacionales y extranjeros.



En este proyecto, que data de 2019 y consiste en una renovación urbana, especialmente del parque principal, está también Ginebra, que hoy es llamada ‘Un jardín botánico musical’, pues también se hace un homenaje al Festival de Música Andina Mono Núñez.



Así lo expresó Julián Felipe Franco Restrepo, secretario de Turismo del Valle, al decir que Pueblos Mágicos es una de las principales apuestas para fortalecer el turismo en la región. Opinión que comparte el alcalde de Ginebra, Álvaro Alfonso Domínguez Villamil, quien calificó de “muy positiva esta designación” y dijo que se sienten muy orgullosos de ostentar este reconocimiento.



Resaltó que ya son más los turistas que los visitan para redescubrir sus ríos, disfrutar de la gastronomía y mecato vallecaucano. También se evidencia una reactivación económica en medio de la pandemia, aseveró el Mandatario, al anunciar que la próxima semana continuará la renovación “con la instalación de un juego de luces hermosísimo en el parque central”.

Si bien los 42 municipios tienen encantos para enamorar a los turistas, Julián Felipe Franco enfatizó que es necesario focalizar y posicionar destinos específicos para que cada uno tenga su propia identidad.



Además del enlucimiento, se proyecta mejorar la infraestructura hotelera y gastronómica, pues el objetivo es que los visitantes se queden a dormir en estas acogedoras poblaciones.



Entretanto, hay expectativa en Sevilla y Calima El Darién, donde este semestre se iniciará la intervención, pues entran a la lista de Pueblos

Mágicos.



Martín Alfonso Mejía Londoño, alcalde de Calima El Darién, enumeró una extensa lista de atractivos del que aseguró “es el centro turístico por excelencia del Valle”. Deportes náuticos en el Lago Calima y en río Bravo, turismo ecológico y de aventura, avistamiento de aves y el museo Calima, son algunas de sus cartas para conquistar más visitantes.



Mientras que Sevilla atrae por su exuberante paisaje cultural cafetero que tanto gusta a los viajeros y se constituye “en una ventana del Valle, con sus dos parques: el Central y el Uribe y el Mirador de Tres Esquinas”, detalló Julián Felipe Franco.

Más estrategias

Entre las tácticas para darle nuevos aires al turismo, que en el Valle representa el 3.5 % del PIB, está el fondo de $2000 millones para los operadores de la cadena turística que han sido más afectados por la pandemia. De momento se evalúa si parte de estos apoyos podrán ser condonables, precisó el Secretario de Turismo Departamental, al anunciar que próximamente se lanzará el pasaporte digital Valle Pass, que incluye 30 atractivos entre ellos la Hacienda El Paraíso, el Zoológico de Cali y diferentes museos, como también descuentos especiales en 100 establecimientos como restaurantes, alojamientos, tours, entre otros.



De otro lado, para julio está prevista la campaña de promoción a nivel nacional por ocho ciudades, llevando la oferta hotelera, gastronómica, cultural, salsa, agencias de viajes y demás atractivos del Valle, la cual finalizará con una rueda de negocios. Así lo confirmó Óscar Guzmán Moreno, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco capítulo Valle, al subrayar que ya cuentan con $2600 millones para tal fin, la mitad aportada por la Gobernación del Valle.



Precisó, además, que solicitarán que a través de las embajadas de las oficinas de Procolombia se promocione a la región. También están sugiriendo al Gobierno Nacional el diseño de un proyecto especial e integral para el Valle del Cauca, teniendo en cuenta las recientes afectaciones enmarcados en el Paro.



A lo anterior se suman los beneficios de la nueva Ley de Turismo (2068 de 2020) que aún está en proceso de implementación y entre otros aspectos, contempla la reducción transitoria del impuesto al consumo y del IVA en tiquetes aéreos.

El Valle estarán en la Vitrina Turística de Anato, del 16 al 18 de junio en Corferias, junto a firmas de México, Brasil, Cuba, Emiratos Árabes, Turquía, Rusia y Egipto.

Así avanza Cali

La capital del Valle viene trabajando en la Mesa Sectorial de Turismo, un punto de encuentro en el que se recogen propuestas de múltiples gremios, entre los que figuran Anato, Acodrés, Cotelvalle, centros comerciales, centros de eventos, Fenalco, transportadores especiales y la Secretaría de Turismo de Cali. Así lo dio a conocer el titular de esa dependencia, Carlos Martínez Noguera, quien aclaró que la reactivación no será inmediata para todos los subsectores, dado que cada uno funciona de manera distinta; unos se reactivan con el consumo local en la medida en que ha habido una apertura de establecimientos, discotecas, bares y restaurantes.



Pero no sucede igual con el sector aeronáutico, hotelero, de eventos y agencias de viajes (sobre todo las receptivas, que promocionan a Cali a nivel nacional e internacional).



En cuanto a los hoteles, cabe mencionar que el 98 % de los huéspedes proviene de lugares fuera de Cali, recordó el vocero de Cotelco.



Además del proceso de vacunación contra el covid, el cual es fundamental para la reactivación, Martínez Noguera se mostró optimista frente al apoyo de $50 mil millones por parte del Gobierno y resaltó que si bien está destinado a fortalecer la economía en general, hay que recordar que el turismo es un renglón transversal que depende de que a la economía le vaya bien.



Otra noticia esperanzadora son las rutas directas desde Cali a cuatro destinos internacionales.



Es así como este jueves se inauguró el vuelo a Nueva York, en tanto que en este mes se contará con vuelos a Orlando y Cancún y próximamente se reactivará la ruta Cali-Madrid.



También hay que decir que la capital del Valle está aplicando para ser sede del II Congreso Nacional de Turismo Receptivo, como también al Congreso Nacional de Organizadores de Eventos, ambos a finales de este año.



Lo anterior hace prever que soplan mejores vientos, no solo para las personas que anhelan salir de los prolongados confinamientos, sino también para la industria turística, cada vez más ávida de recibirlos de nuevo a manteles.

La mejor cocina

El sector gastronómico es uno de los que más fortalece la cadena del turismo, de ahí que la meta es fortalecer la oferta, hacerla aún más competitiva.



Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, recordó que según la Organización Mundial del Turismo, el 67 % de los viajeros retornan a un destino si han tenido una buena experiencia con la comida.



Por ello, dijo que “vamos a rescatar lo mejor de nuestra gastronomía del Valle y del Pacífico”. Dos de las actividades proyectadas para este semestre son las llamadas rutas del postre’, así como la de la cazuela.