Interno de la cárcel de Palmira falleció este miércoles por covid-19

Natalia Moreno Quintero

Un interno de la Penitenciaría de Palmira que se encontraba hospitalizado en UCI desde el pasado 29 de julio luego de presentar síntomas asociados con el covid-19, falleció la mañana de este miércoles, indicaron fuentes del Inpec.



El hombre de 54 años y quien estaba recluido desde hace dos años en el centro carcelario, tenía enfermedades preexistentes como problemas del corazón e hipertensión. Durante casi dos semanas, luchó por su vida, pero el virus ganó la batalla en las últimas horas.



"Tenía 54 años, estaba desde hace dos años en la institución, en el patio número 3. Debido a su estado de salud fue llevado a una clínica en la ciudad donde dio positivo para covid-19 y fue recluido en la UCI, pero esta mañana nos confirmaron su muerte", señaló la misma fuente.

La Personería Municipal de Palmira precisó este martes, que al interior del centro de reclusión había cinco casos activos de covid-19, los cuales se encontraban aislados y en buen estado de salud.



Los contagios en la cárcel fueron confirmados la semana pasada por la Secretaría de Salud. que informó de doce positivos en el lugar. Sin embargo, voceros del Instituto Penitenciario y Carcelario aseguraron que, del total de estos casos, diez ya se encontraban recuperados.



De igual forma, indicaron que, de las muestras realizadas a otros once internos sospechosos de covid-19, tres dieron positivo. Por eso, el Ministerio Público informó de cinco casos activos, además del interno que permanecía en un centro asistencial.



"Los cinco internos que aún presentan la enfermedad están en buen estado de salud. La persona que murió esta mañana, era la única que teníamos hospitalizada", precisó la fuente del Inpec.



El pasado lunes, Sabel Castillo Ceballos, interno del pabellón de Alta Seguridad, se declaró en huelga de hambre para exigir una mejor atención en el manejo de los casos positivos que se estaban presentando en la cárcel.



El hombre denunció que muchos compañeros y reclusos de otros patios presentaban sintomatología asociada con el covid-19, pero que era imposible saber con certeza cuántos estaban contagiados hasta tanto se hicieran las pruebas.



Dijo también que cuando se enfermaban, eran ellos los que tenían que comprar su medicina o pedir a otro interno que les regalara.



Además, sostuvo que la atención asistencial en el centro penitenciario no era la mejor porque no tenían médico de planta, sino por horas.



Este martes, tras una reunión con directivas de la penitenciaría en la que estuvieron presentes representantes de Derechos Humanos, se logró la firma de algunos compromisos por parte del Inpec, entre ellos una reunión virtual con los jueces de ejecución de penas para evaluar los beneficios para los reclusos, además de que todos los privados de la libertad que estén presentando síntomas serán aislados y se les practicará la prueba.



"También se comprometieron a tener un médico permanente y el suministro de medicamentos a los presos que tienen los síntomas relacionados con el covid-19, así como una reunión virtual con los jueces de ejecución de penas para resolver la situación de los detenidos frente a los beneficios iniciales", manifestó Castillo.



Agregó que una vez firmado el documento decidió este martes levantar la huelga de hambre.