Hay mil kilómetros de vías del Valle afectadas por las lluvias

Como crítico calificaron las autoridades del Departamento el panorama por lluvias en el Valle del Cauca, en donde alrededor del 85% de los municipios han presentado afectaciones en sus vías terciarias y secundarias a causa de deslizamientos, situación que ha dejado incomunicadas a muchas familias.



“El Valle tiene alrededor de 8900 kilómetros de vías, tenemos un reporte preliminar que indica que se requiere intervención, en diferentes puntos, en todos los municipios, por lo que podríamos estar hablando de cerca de 1000 kilómetros que requieren intervención, es decir que son muchísimos las carreteras afectadas”, informó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle del Cauca.



Por ejemplo, en el municipio de Dagua se presentaron afectaciones en una de sus vías rurales, específicamente en el sector del Cauchal, por lo cual, de acuerdo con declaraciones de Ramírez, “son necesarias cerca de 3000 horas para culminar la recuperación de ese sector”.



Así las cosas, el funcionario agregó que la prioridad en el departamento es atender los deslizamientos para lograr que ningún municipio quede incomunicado, para así posteriormente adelantar las labores de recuperación de las carreteras.



“Por temas de calamidad pública vamos a arrancar una intervención en el sector de Tuluá- Barragán, que comunica con Bugalagrande y Andalucía. En esos sectores vamos a hacer unos muros de contención porque ya se nos fue un poco más de la mitad de la calzada y ese es un gran corredor productivo”, puntualizó Ramírez.



Además, en municipios como Trujillo se han presentado constantes derrumbes en las últimas horas, incluso en uno de ellos dos camiones que transportaban madera quedaron atrapados. Sin embargo, no se presentaron lesionados en este caso particular.



El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, informó que aún no se tiene un número exacto de familias afectadas por las lluvias, pero que en algunos territorios la cifra ha sido considerable.



“Lo único que tenemos claro es el tema de Cartago el día lunes, en donde aproximadamente eran 1500 familias afectadas por el desbordamiento del río, así como el caso de 32 familias en el municipio de Trujillo, estamos esperando el balance porque también hay situaciones críticas en Yumbo, Juanchito y Cali”, dijo Copete.



En ese sentido, el secretario del Riesgo Departamental argumentó que hasta el momento no se han establecido albergues masivos o reasentamientos a afectados, salvo unos casos específicos en el Valle.

Según la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, hasta ahora hay cuatro personas desaparecidas por las lluvias, de las cuales tres fueron en Cali y una en Jamundí.

“Solo se ha hablado de dos familias en el sector de Trujillo y ocho en Yumbo, pero las demás en este momento los alcaldes están haciendo lo posible por llevarlas a unos sitos institucionales en donde recibirán el acompañamiento por parte del departamento”, aclaró el jefe de despacho de Riesgos del Valle.



Cabe recordar que ante este panorama la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, solicitó apoyó al Gobierno Nacional, pues dijo que las afectaciones superaron las capacidades de la gobernación y las alcaldías.



“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene en algunos municipios del Valle maquinaria amarilla, entonces lo que estamos pidiendo es que nos dejen más plazo esa maquinaria para así poder hacer un resumen completo de las necesidades y poder atender las calamidades”, explicó Copete.



De acuerdo con información de la Gobernación de Valle del Cauca, se estarán destinando alrededor de $4000 millones para poder atender las afectaciones de la infraestructura vial en más de 30 municipios del departamento, causadas por las constantes y abundantes lluvias.



Según la CVC, en los últimos 7 días el embalse de Salvajina almacenó 95 millones de metros cúbicos de agua.