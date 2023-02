Hallan otro cadáver en zona aledaña a donde pretendían sepultar a un hombre en El Cerrito

La Policía Valle confirmó el hallazgo, en las últimas horas, de un cadáver en una zona boscosa aledaña a una finca de El Cerrito, Valle, donde el pasado lunes fueron sorprendidas varias personas excavando un hueco para enterrar el cuerpo sin vida de otro hombre.



De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, el nuevo cadáver hallado se trataría de una persona conocida como alias 'la muerte', quien habría estado en la finca cuando siete sujetos fueron sorprendidos excavando un hueco para sepultar a un hombre que había sido asesinado y cuyo cuerpo se encontraba en la zona del bar de la vivienda.



Al respecto, el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía Valle, explicó que 'la muerte' habría huido de la finca luego de que resultó herido en medio del cruce de disparos que hubo entre los sujetos que estaban excavando el hueco y los uniformados que llegaron a la vivienda ante la alerta de la comunidad sobre lo que ocurría.



Según precisó el Coronel, esta persona habría quedado herida en medio del cruce de disparos en el que, además, un uniformado resultó lesionado luego de ser agredido con una arma tipo 'five seven', la cual es utilizada para atravesar blindajes.



"Alias la muerte hacía parte de las personas que fueron sorprendidas en flagrancia; esta persona había logrado huir, pero cayó en una zona boscosa aledaña a la finca", detalló el Comandante de la Policía Valle.

Policía del Valle confirmó el hallazgo de un cuerpo en zona boscosa cerca a la finca donde ocurrieron los hechos del pasado lunes en El Cerrito. Se trataría de una persona conocida como 'la muerte', quien habría logrado huir luego de salir lesionada en medio del cruce de disparos pic.twitter.com/S1asfdizzo — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 2, 2023

Sobre el primer caso

Siete hombres fueron capturados luego de que fueron sorprendidos cuando se encontraban excavando un hueco para, al parecer, enterrar el cadáver de un hombre que fue asesinado en El Cerrito, Valle.



Según el reporte de la Policía Valle, los hechos se presentaron en una finca del corregimiento Santa Elena, zona rural de El Cerrito. De acuerdo con el reporte, entre los capturados se encuentran el hijo y el sobrino de la actual alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa.



Silvio Santiago Montaño Roa sería el hijo de la Alcaldesa, mientras que Juan Pablo Montaño Sánchez sería el primo del primer mencionado a quien, además, se le incautó una arma 'five seven', la cual es utilizada para atravesar blindajes.

Según pudo confirmar El País, entre los capturados por, presuntamente, asesinar a un hombre que luego pretendían enterrar en una finca de la SAE en el corregimiento de Santa Elena, se encuentran el hijo y el sobrino de la alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa. pic.twitter.com/LkIpYO3Kne — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 31, 2023



Al respecto, la Policía explicó que uniformados del Modelo de Vigilancia por Cuadrantes y de la Sijín llegaron a la finca luego de recibir una llamada de alerta de la ciudadanía. Según indicó el coronel Gómez, al percatarse de la presencia de los policías, los hombres arremetieron contra ellos con armas de fuego.



En medio del operativo, a los sujetos se les incautaron siete armas de fuego con munición, entre ellas una 'five seven' que es utilizada para atravesar blindajes. Los hombres fueron capturados como responsables por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.