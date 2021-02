Gobernadora reprocha acoso sexual en Liga de Boxeo e invita a mujeres a denunciar

Natalia Moreno Quintero

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, manifestó su repudio ante la denuncia de acosos sexual por parte del presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, Jaime Cuéllar, quien presentó la renuncia a su cargo en la mañana de este jueves.



Ante un caso que calificó como "lamentable" y "horrorizante", la Gobernadora aseguró que no conocía las denuncias en contra de un directivo que llevaba muchos años en el cargo y que, de haberlas conocido, se habrían tomado medidas mucho antes.



"Estamos absolutamente consternados, no conocíamos nada. Lo primero que quiero aclarar es que las ligas son entes privados del sistema nacional del deporte. Nosotros como entes públicos, en el caso de Indervalle, lo que hacemos es apoyar las ligas para que lleven los deportistas a los eventos departamentales, nacionales, al ciclo olímpico. Pero no son entes que dependan de nosotros ni en los que tengamos injerencia directa", dijo Roldán.

"No conocíamos los casos, nadie había hecho denuncias a Indervalle (...) Es aprovechar esta oportunidad para llamar a las mujeres, a todas las deportistas que de pronto estén pasando por situaciones de este tipo, que no dejen de denunciar, no solo por ellas sino para que nos ayuden a detener estos casos (...) si se hubiera denunciado a tiempo habríamos logrado parar una situación que se venía presentando en la liga", añadió.



Según indicó Clara Luz Roldán, la Gobernación conoció del caso luego de que el abogado Elmer Montaña hiciera la denuncia a través de las redes sociales. El jurista publicó un 'hilo' en su cuenta de Twitter, en el que comparte pantallazos de conversaciones por WhatsApp que demostrarían el caso de acoso sexual a deportistas adolescentes, situación que se presentaría "desde hace unos 10 años" y que habría motivado que las jóvenes abandonaran la práctica del deporte.



La Gobernadora señaló que tras conocer la denuncia, desde Indervalle le comunicaron al Comité de Ética de la Liga Vallecaucana de Boxeo que debía proceder y ahora esperan que las autoridades actúen frente a este caso de forma ejemplarizante.



"Espero que todo el peso de la ley caiga sobre este señor en el caso de que se demuestre su culpabilidad", sentenció.