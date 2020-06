Gobernadora gestiona aval para abrir vías del Valle: "llegó la hora de 'covidvir'

Daniel Molina Durango

Tiene la mirada calma y el discurso sereno pero por dentro, dice, se aferra a su fuerza y a la Virgen de la Medalla Milagrosa. “Pocos se acuerdan pero antes de que todos los líderes lo hicieran pidió la cuarentena. También solicitó la prórroga cuando iba a culminar…”, dice uno de los colaboradores más cercanos a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.



“Usted la ve tranquila, pero es una persona que planea muy bien todo: evalúa datos, consulta expertos, cada idea la da a conocer en el lugar y el momento exacto. Tiene una fuerza serena”, comenta una de sus asistentes en comunicaciones mientras esta charla trata de descifrar la estrategia de Clara Luz Roldán para afrontar lo que se viene.



¿Qué sintió al enterarse que sus dos hijos salieron positivos en una primera prueba rápida por Covid 19?

Te cuento la historia. Mi hijo llegó a las 3:00 a.m. a mi cama con escalofríos y con mi hija lo cobijamos pero él temblaba. María Cristina Lesmes –Secretaria de Salud del Valle- nos sugirió que nos hiciéramos una primera prueba rápida, salió positiva. María Cristina nos dijo: “Muy probablemente ya les dio”, nos realizamos la prueba de Covid y salió negativa. Lo que sé es que el 80% de la población tendrá coronavirus y de ellos un pequeño porcentaje lo padecerá severamente. Le pedí a la virgen María por mis hijos.

Frente a está crisis por el Covid, ¿cómo definiría su estrategia, su estilo para afrontarla?

Yo soy realista y busco ejecutar en el momento indicado. Si estábamos llevando a la gente a una cuarentena había que proveerles alimentación -han repartido 250.000 mercados-, entre tanto había que dotar a los hospitales. Ahora hay 6 millones de personas sin empleo en todo el país y estimamos que en el Valle se han perdido, al menos, entre 400.000 y 500.000 empleos. Ya llevamos en cuarentena tres meses y no podemos perder más empleos y eso significa que tenemos que vivir para la pandemia, escuché una frase de un epidemiólogo que se me quedó: “Llegamos a la etapa de aprender a ‘covidvir’ con el Covid”.

¿Y qué acciones está realizando para pasar a esa etapa de ‘covidvir’?

Ya le enviamos una carta al Ministerio del Interior para que nos autorice la apertura piloto de municipios como Ginebra, que vive de la gastronomía. Si Ginebra no abre para que lleguen visitantes de otras zonas no hacemos nada. Son municipios en donde hay pocos casos Covid y hay que abrir un poco todo. La idea es que se realice el próximo puente festivo (20, 21 y 22 de junio). Esto lo he consultado con los alcaldes. Si no reactivamos la economía se nos viene la pobreza.

¿Y qué otros municipios están en lista para este piloto?

Roldanillo, que es el otro pueblo mágico del Valle. El alcalde, Jorge Escarria, me dijo (lee texto de WhatsApp): “Gobernadora, para Roldanillo sería importante activar los restaurantes, ya que están siendo muy afectados; este sería un sector muy fácil para verificar las normas de bioseguridad y protocolos. Estamos dispuestos”. Esos serían los primeros pilotos. Los municipios grandes como Palmira, Buenaventura, Buga o Tuluá por ahora tendrían que esperar.

A su parecer, ¿cuál es el Mandatario que ha manejado mejor esta crisis?

El presidente Iván Duque. Mostró un liderazgo que no se le estaba viendo antes de la pandemia, no tenía los niveles de popularidad que tiene ahora, tomó decisiones complicadas, cerrar un país no es fácil, solo los economistas saben lo que eso representa.

¿Qué tiene que decir de las investigaciones de la Fiscalía frente al manejo de los recursos del Departamento en la pandemia?

Yo más que nadie entiendo los entes de control, yo trabajé en la Contraloría General de la República, ese es su deber. Pero hay que tener en cuenta el contexto, nosotros compramos cuando el dólar estaba muy alto, ni siquiera había camiones para transportar los mercados hacia los municipios porque los transportadores no tenían restaurantes para comer. Nadie sabe lo que se vive en esta emergencia. Estoy lista a responder todos los requerimientos.

¿Cómo manejar el liderazgo en esta pandemia cuando tiene una figura política tan fuerte en su comité de expertos, como lo es la exgobernadora Dilian Francisca Toro, que además de ser médica es su amiga?

La primera que nos llamó para ponerse a la orden en esta contingencia fue ella e inmediatamente comenzamos a reunirnos con un grupo de expertos, a la tercera reunión le dije a Dilian que dirigiera ese grupo, quién mejor que ella que tiene conocimientos de epidemiología... Yo no tengo ningún problema en preguntarle su punto de vista. Ella fue la primera que me dijo que solicitara la clínica de Saludcoop para la contingencia y hoy ese espacio es clave con 300 camas.

¿No le da miedo pedir abrir las iglesias y que de allí se desprenda un brote de contagio?

No, esa propuesta es técnica y consultada. Un gran porcentaje de todos los cultos religiosos están preparados para hacerlo con medidas de bioseguridad, con aforo no mayor al 30%, respetando el espacio. Todo tiene un riesgo porque esto es nuevo. Para esto hay que aplicar la estrategia del gato.

¿Y en qué consiste esa estrategia?

En que caminamos con cautela, primero una patica con mucho cuidado y después otra. Todas las estrategias que realizamos tenemos que evaluarlas. Por eso, si abriendo los centros comerciales, las iglesias se nos disparan los casos y enfermos de Covid hay que volver a cerrar sectores, el famoso modelo acordeón. Si la capacidad de nuestras UCIs llega a 1200 camas ocupadas hay que cerrar sectores.

Reactivar la economía es una preocupación después de la pandemia, ¿qué estrategias tiene para ello?

La semana que pasó tuvimos una reunión con el embajador de Colombia en EE.UU, Francisco Santos, y nos informó que con las tensiones por la guerra comercial entre China y EE.UU., además de los cuestionamientos por la propagación de la pandemia, muchas empresas norteamericanas que hoy operan en el país asiático están buscando ubicarse en otros lugares del mundo y han revisado Colombia, en especial dos departamentos: Valle del Cauca y Atlántico. Obviamente por el tema de la cercanía con los puertos marítimos. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en el tema de vías y de zonas francas, esa es una chiva que le estaba guardando (ríe)...

Allí le tengo que preguntar: ¿Es cierto que están pensando en redirigir los recursos de lo que sería la doble calzada Mulaló – Loboguerrero y con esos dineros realizar el dragado del puerto de Buenaventura?

Es una propuesta que estamos analizando con el bloque parlamentario. En la vía Mulaló – Loboguerrero hay muchas dificultades con los permisos ambientales, hay que hacer un nuevo trazado, entonces en la fiducia hay $1,2 billones y necesitamos urgente el dragado de Buenaventura, no solo para el comercio actual sino para las nuevas empresas de EE.UU. que esperemos lleguen. El dragado cuesta cerca de $800.000 millones...

Siguiendo con el caso de Buenaventura, la situación de este municipio es crítica frente al coronavirus...

Hace 20 días estábamos con trece casos y hoy –al cierre de esta edición- 908. Eso lo teníamos previsto por las condiciones sanitarias del Municipio, por eso, entre los primeros contratos previstos, dejamos uno para lanchas y helicópteros, para trasladar a los enfermos, en especial a los de la zona rural, ya sea a Buenaventura o Cali. Hoy tenemos 40 UCI’s en Buenaventura pero al ritmo que vamos en un mes serán insuficientes y los enfermos tendrían que trasladarse a Cali.

¿Qué otra estrategia tiene para reactivar la economía del Valle?

Generar empleo. Vamos a contratar a nuestros 500 monitores deportivos y los capacitaremos para que sean monitores de cultura contra el Covid. Ellos repartirán tapabocas, enseñarán medidas de bioseguridad, estarán atentos a la apertura de restaurantes.

¿Se reinventó en la pandemia?

Como Gobernadora nos tocó mirar otros proyectos, por ejemplo, al bajar las ventas en la Industrias de Licores del Valle, salimos a vender alcohol antiséptico y le quitamos a Brasil el negocio que tenía con la Industria de Licores de Antioquia. Firmamos el contrato hace una semana. Ese es un ejemplo. Como mujer he cultivado la entereza, tenemos que tomar decisiones en el momento preciso, rápidamente, pero con la cabeza fría.

¿Al llegar a casa y meditar sobre esta crisis qué ve en el futuro?

En diálogo con mis hijos notamos con tristeza que en estos meses el país retrocedió 15 años, se han perdido 6 millones de empleos, pasará mucho tiempo para recuperarnos. El país tendrá que endeudarse, aquí en el Departamento también estamos pidiendo al comité de acreedores autorización para endeudarnos porque en 4 meses no tendríamos cómo pagar nómina, la gente no está pagando impuestos. El Gobierno nos autorizó endeudarnos en $270.000 millones. Con $200.000 millones apoyamos proyectos de inversión. Con esos recursos vamos a jalonar proyectos que generen trabajo como el de los monitores culturales, los gestores ambientales, son cerca de 1500 empleos. Para mí lo primero es generar trabajo porque no podemos permitir hambre en el Valle.



¿Usted tiene un plan si contrae el coronavirus?

Claro que si. Frente a la pandemia en la Secretaría de Salud tenemos a una mujer muy técnica y capaz como María Cristina Lesmes, ella tiene una carga muy grande sobre el departamento y ponerle un peso más no sería estratégico, pero tenemos en el gabinete secretarios que se desempeñan muy bien como la secretaria general, María Leonor Cabal; José Fernando Gil, el secretario de Hacienda, hay un buen gabinete. En su momento lo evaluaremos según las circunstancias.

¿Cómo tomar decisiones que afectan a 4 millones de personas?

Yo le tengo respeto al Covid pero le tengo miedo al hambre. Un pueblo con hambre está frente al abismo de la descomposición social. Se nos puede incrementar los índices de inseguridad, donde las personas pueden tomar decisiones complicadas si ve a su familia aguantando hambre.

Uno de los sectores del que poco se habla, pero ha sido muy golpeado, es el deporte, su fuerte. ¿Qué ayudas tiene para el sector?

Todos los grandes eventos que estaban programados en la región y que fueron aplazados no se cancelarán (Copa América, Olímpicos de la Juventud, etc), los estamos replanteando para el 2021. Hoy, nuestros entrenadores siguen laborando vía ayudas tecnológicas y los deportistas siguen en procesos de cara a los Juegos Olímpicos.