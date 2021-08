De 19.000 mujeres en estado de embarazo que hay en el Valle del Cauca, tan solo 2700 han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, según indicó la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes.



"Es una situación muy compleja que estamos tratando de solucionar con capacitación a los médicos, las embarazadas y a la comunidad. Tenemos 19.000 mujeres embarazadas en lo que nosotros calculamos en el departamento del Valle del Cauca, conseguimos 17.000 primeras dosis de Pfizer y vacunamos 2700 mujeres, es decir, nada. Algo así como el 10%", apuntó la Secretaria.



María Cristina Lesmes indicó que el panorama en el departamento es preocupante pues, actualmente, 65 de cada 1000 mujeres en estado de embarazo mueren en el Valle, siendo esta la tasa de mortalidad más alta de los últimos 10 años.



"De las cifras que tenemos, 17 mujeres han perdido la vida y, de ellas, seis han sido embarazadas con covid. El covid mata a la mujer embarazada, la vacuna previene el covid en la mujer embarazada y le permite al bebé nacer con anticuerpos para que lo defiendan", afirmó.

La funcionaria subrayó que las mujeres en estado de gestación reciben, entre otras vacunas, las que previenen el tétano, la difteria y la influenza, resultando también en una protección para el bebé durante algunos meses.



En ese sentido, la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer, la única que se ha probado en el mundo en esta población, es segura y efectiva para la madre y el bebé.



"La vacuna es solamente Pfizer porque el estudio de mujeres gestantes en el mundo solamente se ha hecho con Pfizer. Mientras los otros laboratorios no nos comprueben que la vacuna de su marca no produce alteraciones en las gestantes, no la vamos a recomendar. Pfizer está comprobado que es efectiva, no produce inconvenientes y, por el contrario, protege a la mamá y al bebé", concluyó.