"Estoy muy triste": La deportista Yuri Alvear denuncia que coliseo en Jamundí está siendo saqueado

En la mañana de este miércoles, la medallista olímpica Yuri Alvear denunció las malas condiciones en el que se encuentra el coliseo que lleva su propio nombre en el municipio de Jamundí, Valle.



La denuncia la publicó pocas semanas después de que se conociera que fue hurtada la escultura de la deportista, la cual se encontraba instalada en este mismo coliseo.



"Hago este video con tristeza, pues estamos viviendo una situación muy incomoda en el coliseo de combate Yuri Alvear. En semana anteriores ya se llevaron mi busto que había realizado el artista Juan Callejas"



En este entonces, Andrés Felipe Sandoval, director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí había dicho que con la Fiscalía General de la Nación y la Sijin, se estaban adelantando las investigaciones para dar con el paradero del busto robado, sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado.



"En el día de hoy llego al escenario para realizar los entrenamientos y encuentro con tristeza que se han metido al coliseo personas, dueños de lo ajeno, donde están pisando las colchonetas con zapatos, algo que no se debe hacer", añadió la deportista de judo.



Asimismo, denunció que desconocidos han dañado una chapa de una puerta, donde se guardan todos los implementos para realizar los entrenamientos de judo.



Además, manifestó que en la parte trasera del coliseo, los delincuentes se han llevado "toda la división de madera", y que cada día se pierde uno más.



"La verdad es que estoy muy triste. Este es un escenario que fue creado para el desarrollo y que mucho jóvenes que tienen sueños y metas puedan desarrollarlas y cumplirlas en este escenario. Esta situación ya no sabemos como controlarla (...) vivir esta situación es lamentable", finalizó medallista olímpica.

