Estaría listo en cuatro meses: detalles sobre el nuevo puente que se instalaría entre Valle y Quindío

Luego del colapso del puente que conectaba los departamentos de Quindío y Valle del Cauca en el sector de El Alambrado, las autoridades visitaron la zona para evaluar las posibles alternativas ante el desplome de la estructura.



Según reveló William Camargo, presidente de la ANI, en cuatro meses podría haber solución definitiva para habilitar nuevamente este importante corredor vial, usado especialmente por transportadores de carga.



La concesión de Autopistas del Café S.A., que tiene a cargo este corredor vial, reveló que Odinsa tiene un puente prefabricado que coincide con las medidas para reemplazar al que colapsó. La estructura está en Girardota, Cundinamarca, y para transportarla hacia el eje cafetero se requieren 30 tractomulas.



De acuerdo con el gerente del concesionario, Mauricio Vega, la instalación de esta estructura tardaría alrededor de cuatro meses, una vez surtidos los permisos necesarios para este proceso. "Tiene 100 metros de largo que es precisamente lo que se necesita para atravesar el río La Vieja y puede comenzar a instalarse en el menor tiempo posible", puntualizó en diálogo con Blu Radio.



No obstante, también advirtió que implica una labor de ingeniería compleja y es necesario tramitar permisos ambientales, pues el puente se instala sobre el cauce del río. "El Gobierno nos dijo que sí, pero esto tiene unos protocolos y procedimientos legales que se tienen que cumplir", agregó.



Finalmente, el Gerente del concesionario destacó que este "puente es una solución definitiva, no se va a cambiar en seis meses o un año, va a durar 100 años o más".



Sobre las causas del desplome, según Vega, el puente recibió mantenimiento perfecto durante los años que estuvo bajo su administración y que no había ninguna alerta o indicador de que algo estuviera mal.