"Es urgente que se desbloquee a Buenaventura": Comité Intergremial

Los bonaverenses y los vallecaucanos en general aún no salen del asombro por la muerte de una bebé que viajaba en una ambulancia de Buenaventura a Cali el pasado fin de semana. Por el bloqueo en la vía el vehículo no pudo seguir su ruta hacia Cali.



Ese lamentable hecho fue motivo para que nuevamente los empresarios representados en el Comité Intergremial e Interempresarial de la ciudad-puerto reiteraran el llamado urgente a los manifestantes para que desbloqueen el paso vehicular y permitan que ingrese y salgan alimentos e insumos para el sector productivo.

La directora ejecutiva del Comité, Mary Estrada Valdés, dialogó con El País y dijo que la situación es muy grave, no solo en la ciudad, sino en los terminales portuarios, pues el municipio está prácticamente desabastecido de alimentos básicos de la canasta familiar. Lo que se consigue es muy poco y a precios muy elevados.



En relación con los cinco terminales portuarios, el panorama es muy delicado, dado que la capacidad de almacenamiento está casi en un ciento por ciento y lo más preocupante y dolororoso, dice, es que la carga represada es fundamental para el funcionamiento de sectores claves en el aparato productivo. No menos de 600.000 toneladas, en total, están represadas en bodegas.



¿Cuántos bloqueos hay en este momento en la vía Buga - Buenaventura?

Solo permanece uno solo, en el sector de La Delfina, cerca a Buenaventura. Los otros bloqueos, los que habían en Restrepo y Mediacanoa, ya se levantaron.



Con esas comunidades se lograron acuerdos hace días, pero persiste el de La Delfina, donde hay presencia de comunidades indígenas. Con ellos se viene aún dialogando.



¿Qué ha pasado con los diálogos que han tenido los gobierno local, departamental y Nacional con los líderes del paro?

En esas conversaciones también participa el Obispo de Buenaventura, pero la verdad es que aún no se han logrado avances significativos, pero no por cuenta de los voceros del Gobierno, sino porque no se percibe un liderazgo muy claro de parte de los manifestantes. Todos quieren protagonizar y expresar sus propias causas.



En esas conversaciones están presentes los viceministros de Agricultura y del Interior, la Defensoría, la Personería y la iglesia y pese a todo ello, tenemos confianza de que mejore el rumbo del diálogo y se pueda llegar a un acuerdo porque es urgente que se despeje la vía. El bloqueo de este corredor vial afecta no solo a los empresarios. Todo esto repercute en los bonaverenses y por supuesto afecta a muy buena parte del país porque el puerto suple de carga de comercio exterior a sectores clave como la avicultura, la porcicultura, la industria, el comercio y el farmacéutico.



¿Cuál es el volumen de carga represada?

En total ha alrededor de 600.000 toneladas almacenadas, de las cuales 350.000 corresponden a graneles, es decir alimentos como trigo, maíz, soya y otros cereales. También hay insumos químicos para la potabilización de agua y otros para la industria farmacéutica y el sector de la salud, que son claves en este momento de gran coyuntura por el covid. La capacidad de almacenamiento en el Puerto está al borde de colapsar, especialmente en los terminales de graneles.



Además, los efectos del bloqueo de suministros tienen alcance regional y nacional, como le digo, puesto que gran parte de las importaciones que recibe Buenaventura son los insumos de producción de la industria del suroccidente colombiano, entre las cuales se destacan la avícola, porcícola, manufacturera, farmacéutica, empaques, fertilizantes, entre otros.



Sumada a esta situación, Buenaventura abastece de alimentos a más de diez municipios de todo el litoral Pacífico, lo cual profundiza los problemas de seguridad alimentaria de sus comunidades.



¿Cuál es su mayor preocupación?

Sin duda alguna que se levante cuanto antes el bloqueo de la carretera. Se evidencia que los bloqueos sólo han generado afectaciones negativas a toda comunidad, es así como desde el Comité Intergremial e Interempresarial insistimos en un llamado al Gobierno Nacional y manifestantes para que se avancen en los diálogos.



Estamos muy preocupados por toda la comunidad, el comercio y empresarios, por eso, hacemos un llamado urgente para que se avance con los diálogos y consensos, los que permitan el desbloqueo de las vías de acceso desde y hacia Buenaventura, permitiendo así que la ciudad pueda abastecerse de gas domiciliario, alimentos y combustibles, y en igual sentido restablecer el libre tránsito de la carga de comercio exterior desde y hacia Buenaventura.



¿Pero lo que uno observa es que los líderes del paro parece que no tienen una clara voluntad de solucionar el bloqueo, de levantarlo, usted también lo ve así?

Pues la verdad es que confío en que el diálogo siga su curso. Sé que el Obispo ha sido insistente en las conversaciones y la verdad es que ojalá haya un pronto entendimiento entre las partes y podamos ponerle punto final al paro y al bloqueo. Necesitamos una rápida solución a esta crisis.



En los últimos días se ha dicho que algunas navieras ya decidieron no venir al puerto de Buenaventura. ¿Eso es cierto?

Eso no es cierto. Ninguna naviera ha hecho manifestaciones de retirarse de Buenaventura desde el continente asiático.



La información que conocemos nosotros y lo digo porque los cinco terminales portuarios hacen parte del Comité, es que dichas empresas están observando lo que puede pasar con Buenaventura.



¿En este momento qué se consigue en las plazas de mercado o en los supermercados?

Algunos alimentos básicos, pero no todos y los que hay están a precios elevados, hay especulación.



Por ejemplo, un panal de huevos no baja de $30.000 cuando su precio regular no excede los $15.000. Lo mismo pasa con algunas verduras. Aquí se consigue algo de lo que producen las comunidades, pero no hay papa, lentejas, fríjoles, carne, pollo.



Llevamos 25 ó 26 días de paro y como le he dicho, la situación es muy compleja para todos.



Lo que hasta ahora ha podido ingresar a la ciudad-puerto son pequeños camiones o furgones con capacidad para cinco, seis toneladas y si bien es importante, no es suficiente para atender la demanda.



¿Por vía aérea se ha pensado en transportar carga, sobre todo de alimentos?

Se pensó, pero el asunto es que en Buenaventura tenemos una pista de escasos 1.100 metros de longitud y las aeronaves que aterrizan y salen son de tamaño moderado. Un avión de carga necesita una pista mucho más larga.