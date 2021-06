Desbordamientos por fuertes lluvias en Palmira afectaron seis corregimientos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las fuertes lluvias registradas entre lunes y martes provocaron el desbordamiento de ríos acequias que afectaron un gran número de viviendas en seis corregimientos del municipio de Palmira.



Asimismo, causaron el rompimiento del dique del río Palmira que anegó dos haciendas.



Camilo Saavedra, director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, precisó que se presentaron varias afectaciones e inundaciones por el desbordamiento de los afluentes.



Es así como en el corregimiento La Herradura, resultaron afectadas 52 viviendas, debido al desbordamiento de las acequias de riego de fincas aledañas al centro poblado.



Entre tanto, en el corregimiento Aguaclara se presentó desbordamiento del río del mismo nombre por colmatación del cauce, dejando tres viviendas afectadas.



Al respecto, la comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Ayda Elena Córdoba, señaló: “Las inundaciones se presentaron a la 1:00 a.m en este corregimiento, donde se evacuaron algunas familias de sus viviendas, por prevención. Posteriormente, en el corregimiento La Herradura también nos informaron de inundaciones a eso de las 4:00 a.m del martes, además de afectaciones en otros puntos de la ciudad".



Saavedra agregó que en el corregimiento Bolo La Italia se presentó el desbordamiento del zanjón Zumbáculo y acequias de riego. En este sector se afectaron dos viviendas.



De otro lado, en el corregimiento Bolo Alizal se rompió el dique del río Bolo en la finca El Palmar, que afectó tres puntos diferentes.

"Una vivienda resultó afectada en el sector Barrio Nuevo", expresó el funcionario.



Uno de los casos más preocupantes se registró en el corregimiento de Palmaseca, donde se rompió el dique de la canalización Guachal, a la altura de la hacienda El Once, donde cultivos de caña quedaron anegados. Afortunadamente no hubo viviendas afectadas.



Adicionalmente, en este mismo corregimiento se presentó la ruptura del dique río Palmira, que afectó dos empresas ubicadas en la vía 1500 que conduce al Estadio del Deportivo Cali, las cuales resultaron inundadas.



"En el corregimiento de Tablones, vía Puerto Amor, puente Las Águilas, se mantiene un deslizamiento activo con taponamiento de vía en el sector de La Esperanza. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres se siguen evaluando otras posibles zonas afectadas por las fuertes lluvias en Palmira", indicó Saavedra.

Habla la Zona Franca del Pacífico



De otro lado, la Zona Franca del Pacífico expidió un comunicado en el que informa que, dada las precipitaciones de la noche del martes sobre las cabeceras de los ríos Bolo, Frayle y Palmira, el nivel del río Guachal presente un aumentó en su caudal, alcanzando una cota de ocho metros, alrededor de las 5:00 p.m. Sin embargo, hacia las 6:20 p.m el nivel descendió a 7.70 metros.



Cuando personal de seguridad de la Zona Franca del Pacífico preguntó a los trabajadores del Ingenio Providencia sobre la situación, les informan que la disminución se dio debido al rompimiento del jarillón del río Palmira, más o menos cien metros antes de desembocar al río Frayle, a la altura del sector sur, en inmediaciones de las haciendas El Llanito y La Once, en el corregimiento Palmaseca.



Estas propiedades tienen sembradíos de caña de propiedad de dicho ingenio.



"Cuando nuestro personal de seguridad llega al sitio, observa el boquete del río Palmira, anegando las haciendas en mención, lo cual no presenta un riesgo inminente para la Zona Franca del Pacífico", señala el mismo comunicado.



Dice también que durante el día no se presentaron lluvias en las cabeceras de los ríos mencionados, por lo que el nivel del Guachal continua descendiendo.



No obstante, como medida preventiva se implementó un servicio de seguridad a partir de la noche del martes, mientras cesan las precipitaciones, con el fin de monitorear el jarillón de los ríos Palmira y Guachal.



Entre tanto, trabajadores del Ingenio Providencia iniciaron los trabajos de reparación del cierre del boquete, al tiempo que la Zona Franca del Pacífico seguirá haciendo seguimiento al nivel del Guachal, así como a las lluvias que pudiesen presentarse en las partes altas de los municipios de Florida, Pradera y Palmira.