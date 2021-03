Decretan calamidad pública en Florida, Valle, por ola invernal

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Alcaldía de Florida, mediante decreto 026 de este lunes 15 de marzo, decretó la calamidad pública en el municipio con el fin de atender la emergencia generada por el fuerte invierno.



La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria realizada el día 12, por el Consejo Municipal de Riesgos de la localidad, donde se informó de un vendaval e inundaciones en la zona montañosa.



Uno de los sectores más afectados es San Juanito, a tres horas aproximadamente de la cabecera municipal.



Este lugar se encuentra en situación de alto riesgo debido a un gran movimiento en masa, cuyo material podría caer al río Santa Bárbara generando un represamiento y una posible avalancha.



Asimismo, el informe de los organismos de socorro advierten que en la vereda La Rivera también se presentó un derrumbe que afectó ocho viviendas, las cuales deben ser reubicadas en el menor tiempo posible.

El fenómeno natural también ha provocado afectaciones en vías terciarias, acueductos, cultivos de pancoger dejando un gran número de familias damnificadas en el municipio.



En el corregimiento San Antonio de los Caballeros, por ejemplo, se presentó afectaciones en techos y estructuras de varias viviendas.



En la vía La Diana hay identificados doce derrumbes, sin contar los pequeños; mientras en Cañas Arriba – Pueblo Nuevo- Los Alpes, se han establecido ocho.



Entre tanto, en la vía Tamboral – Santo Domingo- Miravalle, hay doce; y en la vía Líbano- Rivera - El Granate, siete.



Similar situación se registra en otras vías rurales de la población.



De acuerdo con las autoridades, un hecho similar se presentó en 1994 por el desbordamiento de los ríos y las remociones de masa.

Con maquinaria pesada se intenta reducir el impacto de las lluvias e inundaciones en distintas zonas del municipio. Especial para El País

"Necesitamos apoyo de Cooperación Internacional": sec. de Gobierno

Teniendo en cuenta estas consideraciones y antecedentes, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo dio concepto favorable al alcalde, Alexánder Orozco, para que declarara el Estado de Calamidad Pública en el municipio con el fin de atender la emergencia y conjurar la crisis generada por la ola invernal, que según el Ideam, podría extenderse hasta mayo.



De acuerdo con el decreto, la medida solo regirá durante seis meses.

De igual forma, se adelantará un Plan de Acción para mitigar la problemática, el cual será coordinado por la Oficina de Gestión de Riesgo



El secretario de Gobierno, Iván Cerón, señaló que además ya se había declarado la urgencia manifiesta en el municipio, así como la alerta roja debido a la situación invernal tanto en la zona rural como urbana.



“En este momento se encuentran varias comisiones en la Alcaldía para elaborar los planes de acción junto con los líderes de las zonas afectadas, teniendo en cuenta que en este momento no es fácil ingresar a los sectores afectados, ni siquiera con maquinaria”, dijo el funcionario.

Afirmó que se está elaborando un censo para determinar las pérdidas, pero advirtió que los daños son gravísimos, en términos de pérdidas de bancadas de las carreteras, puentes, cultivos de pan de coger, acueductos, etc.



Cerón, no obstante, dijo que a excepción de un joven que murió la semana pasada por inmersión cuando se encontraba de paseo en la población, afortunadamente no se han reportado más pérdidas de vidas humanas en la localidad.



“Lo más preocupante que tenemos es la remoción en masa en San Juanito porque es toda una montaña que se está desprendiendo y está muy cerca al río Santa Bárbara, entonces podría generar una avalancha con afectaciones en todo el municipio”, indicó.



Agregó que en total tienen 16 puntos georeferenciados con derrumbes en diferentes tramos.



Cerón expresó que algunos de estos trabajos son inimitigables, razón por la cual necesitan el apoyo del Departamento, la Nación y también Cooperación Internacional considerando que los recursos del municipio, ni del departamento son suficientes para atender la emergencia que vive el Valle del Cauca.



“Será necesario que el departamento y la Nación declaren también la emergencia para que Cooperación Internacional nos apoye en esta emergencia que es muy grande”.



Entre tanto, las lluvias no paran en el municipio.