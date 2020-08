"Debemos vivir como si todos tuviéramos covid-19": Secretaria de Salud del Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Durante la fase de aislamiento selectivo en la que entrará el país a partir del 1 de septiembre no se debe bajar la guardia en el autocuidado, en aras de prevenir que, al haber mayor movilidad y contacto entre los ciudadanos, los contagios proliferen.



Se lee como algo obvio, pero desde las autoridades el mensaje se remarca como una premisa colectiva para continuar en la senda de la reactivación económica y la recuperación de la vida social, cuya vuelta a la normalidad será gradual.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que el departamento atraviesa la fase final de la llamada “meseta” de la pandemia y se espera que en un par de semanas haya un descenso en el número de casos positivos, al igual que de los decesos asociados a esta enfermedad.



“El covid va a ir disminuyendo su virulencia, pero en esta etapa será más fácil contaminarnos porque todos somos susceptibles. El cuidado individual debe ser más estricto y debemos vivir como si el mundo entero tuviera covid; esto, se debe quedar con nosotros al menos por seis meses más, hasta que salga la vacuna. Ahora debemos tener medidas de higiene extremas, eso no se puede perder”, afirmó la funcionaria.



Lesmes enfatizó en que el departamento, al igual que el país, inicia “una nueva normalidad, sin fiestas, sin partir pasteles ni compartir comidas, sin ir a discotecas. Ahora viviremos yendo a restaurantes con pocas personas dentro, será una normalidad con espacios abiertos, poca presencia, usando siempre el tapabocas”.



Y añadió que en el caso de realizar reuniones familiares no deben ser grandes grupos y se debe guardar una distancia de un metro entre cada persona. “Se puede hacer visita de cuatro personas: dos sentadas en la sala y dos en el comedor; lo que no se debería hacer son fiestas de 10 o 12 personas en una casa pequeña”, puntualizó.



En cuanto a las restricciones para población que es vulnerable a padecer el rigor de la enfermedad, Lesmes recomendó que en esta fase es importante que los mayores de 70 años extremen las medidas de cuidado.

“Las personas que se queden en la modalidad de teletrabajo deben ser quienes tienen una enfermedad de base que les complica la vida: el hipertenso que no está controlado, el obeso que tiene otras connotaciones, la persona diabética con otras comorbilidades. Sin embargo, las personas que son mayores de 60 años con hipertensión controlada pueden regresar a trabajar presencialmente”, explicó la funcionaria.



La titular del despacho de Salud Departamental indicó que “existe la posibilidad de un rebrote, pero esto depende del juicio que tengamos. Vamos a seguir teniendo casos, el virus no va a desaparecer en septiembre. Lo que no queremos es que muchas personas se contagien de forma rápida y al tiempo, que es lo que nos pone en peligro la prestación de los servicios de salud”.

Transporte intermunicipal, listo para retomarse sin restricciones



Entre tanto, el secretario de Movilidad del Valle del Cauca, Andrés Lañas, aclaró que desde el 1 de septiembre todas las personas se pueden movilizar libremente por el territorio nacional, sin necesidad de portar documentos que sirvan para certificar una excepción.



“No hay límite de ocupación en los vehículos particulares, pero en lo posible debe haber un metro de distancia entre los pasajeros. Se debe procurar tener tapabocas si las personas no son parte del mismo núcleo familiar ni viven en el mismo hogar, tener las ventanillas abiertas para que circule el aire y portar desinfectante”, señaló el titular de Movilidad en el Valle del Cauca.



Lañas agregó que los vuelos se reactivarán progresivamente a partir del 1 de septiembre en el departamento.