"Creemos que hay una oportunidad grande de reunirnos": Unidad de Acción Vallecaucana

"Si aprendimos algo del paro, es la falta de representación. La gente no se siente representada en las instancias de Gobierno y la mayoría de las veces es porque no saben cuáles son las propuestas de los candidatos.

Queremos llamar a la ciudadanía y a los jóvenes a que participen activamente y tengan claro que, cuando vayan a votar por una persona, es porque ella representa sus intereses”.



Así se resume la propuesta de pedagogía electoral que Daniel López Sierra quiere liderar desde la Unidad de Acción Vallecaucana, UAV, cuya dirección ejecutiva acaba de asumir.



¿Han pensado en alguna estrategia para unir a caleños y vallecaucanos después del estallido social?

​

Lo más importante es entender que somos personas que venimos de diferentes entornos y tenemos diferentes trabajos pero que a todos nos une el amor por Cali y el Valle y que queremos que esto salga adelante.

Eso lo hemos descubierto a partir de reuniones con diferentes escenarios y con distintos actores y creemos que hay una oportunidad muy grande de unirnos. Proyectos como Compromiso Valle, donde la Unidad tiene el liderazgo de una de las líneas de acción, es una de las estrategias con la que podemos tener mucho impacto en la reconstrucción de la confianza en todas las personas que viven en la ciudad y el departamento.

Además, la Unidad seguirá capacitando a diferentes líderes de la ciudad en temas de gobernanza para que cuando a cargos directivos o de elección popular estén formados para que lo hagan a conciencia y, al mismo tiempo, para interesar al resto de personas en la gestión pública, para que, cuando les hablan de presupuesto, sepan de qué les están hablando; al igual que de procesos de contratación, porque la plata que se está trabajando desde la Gobernación, la Alcaldía, el Concejo y la Asamblea es de todos, y por eso nos importa que sea ejecutada de la mejor manera... hemos tenido una desconexión entre lo que quiere la ciudad y lo que quiere el Gobierno de turno por la falta de interés.



Entonces, nuestro trabajo va encaminado a generar puentes y a que el Gobernante sepa que lo que va a hacer sí le interesa y beneficia a la comunidad.



¿Y ese trabajo también se hará con los jóvenes y las amas de casa?

​

Tenemos una campaña que esperamos sacar a finales de mes para empezar a interesar a la gente en las elecciones, porque hay que recordar que en noviembre se elijen los Consejos de Juventudes y el próximo año tenemos eleccione de Congreso y Presidencia. Vamos a tener foros que les pueden ayudar a entender a la madre del barrio, al taxista, a la gente que está todo el día trabajando en pro de la ciudad, qué es lo que tiene que hacer para que su voto sea informado y acabemos con estas malas prácticas de la compra de votos o de votar por el descarte, sino que sepan por quién votar y, una vez efectuado el voto, tengan la oportunidad de poder decirle a esa persona que eligieron ‘qué ha hecho con mi voto’. ‘Yo lo elegí para esto, ¿cuénteme en qué va?’.



Y estamos trabajando también unos foros donde los hoy electos puedan asistir y, más allá del Facebook Live que hacen muy honestamente todos, puedan tener una discusión con la academia, el sector privado, la sociedad y decirles ‘esto es lo que estoy haciendo, y así estoy respetando su decisión de votar por mí’.



¿Cuál es el llamado a participar en la elección de los Consejos Municipales de Juventudes?

​

No debemos desconocer que las instituciones existen, que existen escenarios, como ese, donde la gente puede participar y construir, pero no muchos saben de su importancia. Por eso, con una campaña para los Consejos y otra que se llama ‘Tú voto es poder’ la idea es motivar a los jóvenes a que se inscriban y conozcan a los candidatos: qué es lo que quieren aportar. Si aprendimos algo del paro, es la falta de representación, la gente no se siente representada en estas instancias y la mayoría de las veces es porque no saben cuál es la propuesta del candidato. Por lo tanto, queremos llamar a la ciudadanía y a los jóvenes a que participen activamente y tengan claro que, cuando vayan a votar por una persona, es porque ella representa sus intereses.



¿Cómo bajar el nivel de polarización para la campaña que se avecina?

​

Esa es una práctica que es mucho más grande que Cali, desde la ONU han venido trabajando para desescalar la polarización, las ‘fakes news’ y la manipulación del electorado.



Tenemos pensada una campaña que queremos discutir con otros actores no solo de la ciudad sino con organizaciones nacionales que también están preocupadas por esto, para que de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia se generen unos pactos para acabar con esa polarización, que se entienda que eso lo único que ha logrado es dividirnos y generar más violencia entre nosotros, pero que, cuando nos sentamos a hablar con la persona más diferente que haya en el cuarto donde estemos, nos damos cuenta que queremos exactamente lo mismo: que nos vaya bien, tener empleo, oportunidades, buenos proyectos sociales, salud. Entonces lo que necesitamos es escoger bien.



¿Estas campañas se van a extender a otros municipios del Valle?

​

Claro, el foco de la Unidad de Acción Vallecaucana es el Valle del Cauca, entonces estamos trabajando algunas iniciativas en Buenaventura y nos estamos acercando a Palmira y a otros municipios como Buga, que se vieron afectados por las protestas.



A propósito, en muchas personas quedó una sensación de zozobra después del paro. ¿Qué opina?

​

Le respondo de dos maneras: la primera es que Cali y el Valle fueron los territorios más golpeados durante el paro y, por lo tanto, la gente sigue con las antenas prendidas y con miedo de que todo puede volver a pasar. Sin embargo, muchas organizaciones, gremios y fuerzas vivas del departamento estamos trabajando para lograr desescalar esa división y estamos avanzando. Quisiera reconocer el trabajo también de Propacífico, con Compromiso Valle, que ha logrado cosas muy lindas y lo que queda va a ser más impactante.



Lo otro es que una de las cosas más grandes de Cali es que es una metrópoli que recibe migración de todo el Pacífico. Aquí vienen a vivir personas desde Nariño y hasta Chocó y eso habla muy bien de Cali, pero al mismo tiempo es víctima de su propio éxito y se generan unas instancias de no pertenencia, de desapropiación de la ciudad, porque ‘yo vengo a vivir acá, pero soy de otro territorio’. Parte de lo que tenemos que trabajar es ese amor por Cali y el Valle para que la gente empiece a tener unos momentos de civismo, que quiera el lugar donde vive y donde trabaja y nos ayude a construir desde abajo de nuevo una muy bella Cali para todos.



¿Qué otra prioridad tendrá durante su gestión al frente de la Unidad?

​

Sí, en el marco de hacer que la gente se interese por lo público, estamos haciendo una serie de estudios sobre cómo vienen trabajando la Gobernación y la ciudad en la ejecución de su Plan de Desarrollo, para que la gente entienda qué está pasando con el recurso público y cómo podrían promover más ese desarrollo y prevenir posibles daños o gastos innecesarios del erario público. Eso lo trabajamos con las organizaciones de la ‘Alianza por una Cali más transparente’, y seguiremos fortaleciendo la Escuela de Gobernanza: queremos que muchos líderes estén muy bien formados y tengan herramientas para poder liderar con acierto nuestra ciudad y nuestro departamento.