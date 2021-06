Contraloría halló 12 personas mayores de 120 años priorizadas en vacunación contra covid-19 en el Valle

Natalia Moreno Quintero

De las 328 personas mayores de 120 años que encontró la Contraloría General de la República priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, doce se encuentran en el Valle del Cauca.



Según un comunicado de prensa emitido por el ente de control, no se tiene registro de personas con vida que estén en ese rango de edad.



El hallazgo se realizó luego de que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría General y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, cruzaron la base de datos del Registro Único de Afiliados, Bdua, con la información contenida en Mi Vacuna.



Los territorios donde se encontró un mayor número de casos relacionados con esta irregularidad son La Guajira (62), Bolívar (43), Magdalena (38), Nariño (29), Córdoba (28), Atlántico (22), Cesar (19), Sucre (16) y Valle del Cauca (12).

Otra inconsistencia reportada por la Contraloría tiene que ver con el número de personas reportadas como fallecidas que fueron vacunadas. Con corte al 9 de mayo, se han identificado 110 casos, 30 de los cuales corresponden al Valle del Cauca, el número más alto en todo el país.



Según indicó el ente de control, de los 110 fallecidos 35 murieron tras recibir la primera dosis de la vacuna por causas no asociadas con la inmunización, no obstante, se reportó que estas personas recibieron la segunda dosis del biológico.



Hasta el momento, la cifra de colombianos que han recibido la vacuna contra el covid-19 pese a no estar priorizados en las etapas 1, 2 y 3 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación ya es de 1669.



"Estas personas son menores de 60 años, no son profesionales, docentes o estudiantes del sector salud, personal de apoyo, talento humano de servicios de dicha área o se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción. De las 1669 personas vacunadas no priorizadas 775 tiene entre 26 y 44 años, 344 tienen entre 55 y 59, 198 están en el rango de edad de 18 a 25, 169 tienen de 45 a 49 y 152 personas vacunadas tienen entre 50 y 54 años", se lee en el comunicado de la Contraloría.



El Valle del Cauca también tiene la mayor cantidad de reportes de esta irregularidad, con 454 personas vacunadas sin ser priorizadas. Le siguen Santander (204), Bogotá (169) y Atlántico (153).



Finalmente, también se encontró que ya son 1666 las personas vacunadas en el corredor fronterizo -Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, Puerto Inírida en Guainía y Mitú en Vaupés- pese a no residir allí.



Según la Contraloría, 91 vallecaucanos fueron vacunados en el corredor, 278 habitantes del Meta, 267 personas que viven en Bogotá y 114 residentes en Cundinamarca.