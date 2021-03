Consternación en Palmira por asesinato de perro con un rifle de precisión

Natalia Moreno Quintero

Los palmiranos no salen del estupor por la muerte de un perro, al parecer a manos de un hombre que le habría disparado con un rifle de precisión de copas, en Palmira.



El lamentable caso se presentó este lunes en el sector de Parques de La Italia, al sur de la ciudad, cuando, en hechos que son materia de investigación, esta persona le propinó un impacto al animalito causándole la muerte de forma inmediata.



La reacción de la dueña no se hizo esperar. La mujer, llorando, abrazó a su mascota mientras la comunidad del sector denunció que este hombre estaría acostumbrado a atentar contra otros animales como las zarigüeyas.



También aseguraron que el perro no estaba haciendo nada como para que el hombre le disparara.

A través de Twitter, el alcalde Óscar Escobar rechazó el hecho, manifestando que "la vida de los animales también es sagrada. Hoy acompañamos a la familia a trasladar el cuerpo a la clínica para obtener dictamen médico veterinario y entregaremos información a la Fiscalía para que castigue al criminal".



La policía atendió el caso pero al parecer el responsable de este lamentable hecho no habría sido detenido.



Este es el segundo caso de maltrato animal que se registra en una semana en el municipio, donde hace pocos días -en el corregimiento La Herradura- una persona causó graves heridas con un machete a otro can.