Alcaldía de Cali decretó alerta naranja por posible desbordamiento del Río Cauca

El Río Cauca, a la altura del puente ubicado entre la vía Cali - Palmira, ha aumentado su caudal como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento durante las últimas semanas.



Este 6 de marzo la Alcaldía de Cali decretó la alerta naranja ante el riesgo de desbordamiento del Río Cauca.



Le puede interesar: Se creció el río Tuluá: organismos de socorro piden estar alerta por fuertes lluvias



👉🏼Luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Cali, el caudal del río Cauca se ha incrementado. Así se observa el afluente desde el puente ubicado en la vía que comunica la capital vallecaucana con el municipio de Palmira.



🎥 Áymer Álvarez/ El País pic.twitter.com/KSH6gvvDCR — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 15, 2023

"Declaramos la alerta naranja desde la alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Gestión del riesgo de emergencias y desastres y, las Empresas Municipales de Cali, dado que evidenciamos un incremento del caudal y nivel del río Cauca a su paso por la ciudad, debido a las crecientes que se han producido en los ríos Palo y Ovejas, tributarios del Cauca, todos a movilizarnos", escribió el Alcalde Jorge Iván Ospina en Twitter.



El secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano Sanclemente, anunció que los organismos de emergencia ya se encuentran trabajando junto a la Administración Distrital para monitorear las zonas aledañas al jarillón y sectores inundados de la ciudad.



“El señor alcalde ha dado las directrices de activar todas las capacidades necesarias, seguiremos monitoreando; tenemos las zonas bajas en la pata seca del jarillón, algunas zonas de la ciudad inundadas y en ese sentido, organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, junto a los equipos técnicos de Emcali, Dagma, Infraestructura y con la información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, seguimos activados”, señaló Zamorano.



Muchos caleños todavía no se explican la repentina temporada de lluvias que se está viviendo en la ciudad, tras las intensas semanas de calor que se reportaron a principios de año.



Lea además: Los doce municipios del Valle más afectados por las recientes lluvias



Oscar Ramírez Benjumea, especializado en gestión técnica y ambiental de la CVC, asegura que las lluvias continuarán hasta abril, mientras que en la segunda mitad del año vendrán temporadas de intenso calor y sequía, por la llegada del 'Fenomeno del Niño'.



"Hay una probabilidad del 60% de que tengamos el fenomeno contrario al de 'La Niña', que es el niño, o sea, sequía, aunque es un poco prematuro hablar de eso la ciencia está apuntando a que tendremos este fenomeno durante la segunda mitad del año y muy probablemente será con mucho calor y con las consecuencias asociadas a la falta de agua", explicó en diálogo con El País.



"El aceleramiento del calentamiento global está generando toda esta disonancia en el clima y en los últimos años ha venido aumentando. El planeta se está calentando. Como el calor es la fuente de todo de ahí derivan todos los desbalances y ahí comienza esto que conocemos como cambio climático y debemos adaptarnos porque lo que viene de ahora en adelante no lo podemos cambiar", agregó.



Ante la emergencia por el riesgo de desbordamiento de los ríos las autoridades recomiendan: estar atento al cambio de color y aumento del nivel del cauce, no cruzar el río ni acercarse a las orillas si está lloviendo, evitar actividades recreativas en estos sitios durante la temporada de lluvias y avisar a los organismos de socorro ante cualquier eventualidad.