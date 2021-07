85 % de muertos por covid-19 en UCI en el Valle no estaban vacunados

Natalia Moreno Quintero

Más del 85 % de los fallecimientos por covid en las últimas semanas en el Valle se pudieron haber evitado. Esto, si los fallecidos se hubiesen vacunado, ya que el mayor número de decesos en el departamento se presentó en la población entre 60 y 79 años, quienes ya estaban habilitados para recibir el biológico.



Sin embargo, a pesar de estar priorizados para recibir la vacuna contra el covid, con la cual se evita en gran parte un desenlace fatal en caso de contagio, “entre el 85 % y 90 % de las personas que han fallecido no estaban vacunadas teniendo derecho a estarlo, es muy triste que personas que se pudo evitar su muerte, no se podía el covid, pero la muerte sí, hayan fallecido”, comentó la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.



Asimismo, reiteró: “Ha habido vacunas, la posibilidad de vacuna, tenemos también un turismo de vacunas y una búsqueda de vacuna deseada y el plan nacional no da para eso, tampoco da para tener una tercera dosis o vacunarse con dos biológicos, nos vacunamos con el biológico que nos toque, todas las vacunas son buenas, producen resultados inmunológicos y nos protegen de morir por covid que es el propósito”, insistió.

Entretanto, en Cali, el 60 % de las personas fallecidas también estaban habilitadas para recibir la vacuna, pero no lo hicieron, según los informes analizados por el equipo de epidemiología y estadísticos de la Secretaría de Salud.



En estos “observamos la semana pasada que el 50 % de personas que pudieron haber sido vacunados derivaron a UCI, en el análisis de mortalidad también identificamos que el 60 % -alrededor de 146 personas- fallecieron y estas personas ya estaban priorizadas hace un mes o 15 días antes de haber derivado a UCI y posteriormente fallecer. Pudo haber evitado esa mortalidad sin embargo no acudieron o no quisieron vacunarse”, dijo la titular de Cartera, Miyerlandi Torres, quien especificó que se hará un análisis para conocer por qué no habían sido inoculado.



Con este panorama, la epidemióloga Mabel Moreno, subrayó que lo que se ha observado “es que hay renuencia del adulto mayor especialmente las personas de 60 años en adelante, y se ha dado por toda la información y mitos que escuchan, pero ya sabemos por estudios científicos la seguridad que tienen los biológicos, ya se han confirmado que la eficacia y la eficiencia de todos es alta”.



Asimismo, Lyda Osorio, epidemióloga de Univalle, resalta que es importante analizar por qué no se vacunaron las personas que han fallecido y señala que pueden haber varios factores: “hay personas que tienen ciertas creencias, hay que informarlas, confrontar sus creencias; asimismo hay movimientos antivacunas históricamente, personas -incluidos del gremio de salud- que rechazan las vacunas por diferentes razones y empiezan a generar información que hacen que las personas duden de los beneficios de la vacunación”.



Además, afirmó que se debe “saber comunicar el riesgo, por ejemplo si uno le dice “las vacunas generan un evento adverso uno en un millón”, es diferente si se le dice: “comparado con un acetaminofén es más probable que le dé una reacción adversa un acetaminofén que la vacuna”.



Igualmente, Osorio mencionó que a veces la no inoculación de cierta población se puede dar por dificultades de accesibilidad geográfica, y por ello se está trabajando en diferentes estrategias.



Finalmente, los especialistas coinciden en que todas las vacunas son seguras y eficaces, y de acuerdo con los estudios pueden evitar, en caso de contagio, complicaciones en salud, que requieran derivación a UCI o fallecer. De hecho, la epidemióloga Osorio puntualiza: “debe saber que la vacuna no le va a garantizar el 100 %, hay que seguir cuidando con todos los protocolos”.

Fortalecer acciones



De acuerdo con los análisis de la Secretaría de Salud Departamental se observa un incremento de muertes en las personas de 60 a 79 años, “esto alerta la necesidad de fortalecer acciones para lograr coberturas óptimas en grupos priorizados en cada fase de la vacunación al igual que garantizar las medidas básicas de protección personal para evitar el contagio”.



Por ello, la epidemióloga Mabel Moreno dice que ”es bien importante que acudan a la vacunación y más si en este momento tenemos megacentros, puntos fijos, desde la EPS llamadas, campañas comunicación, con las jornadas en el barrio, todo disponible para que pueda inocularse”

El 65,1 % del grupo entre 60 y 79 años, en Cali, ya recibió al menos una dosis de vacuna. Es decir, 247.904 de 318.565 personas que están en este rango de edad.