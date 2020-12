20 vehículos incinerados tras incendio en un parqueadero de Palmira

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un total de 22 vehículos afectados (20 de ellos totalmente incinerados) dejó un incendio registrado al interior de un parqueadero de Palmira, Valle del Cauca, en la madrugada de este miércoles.



Las llamas, según indicó el Cuerpo de Bomberos de este municipio, iniciaron hacia las 4:03 a.m. en el inmueble ubicado en la Carrera 35 con Calle 47, donde estaban los automotores.

Lea también: Rescatan 74 animales de albergue clandestino en La Unión, Valle



Para controlar el fuego, al sitio se desplazaron tres máquinas extintoras, dos carrotanques, un vehículo de apoyo, una ambulancia y 16 socorristas, quienes lograron controlar la conflagración, que no pasó a estructuras vecinas.



Durante la emergencia, que fue controlada sobre las 6:30 a.m., según las autoridades, no se presentaron pérdidas de vidas humanas, solo materiales.



Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.



El cuerpo de Bomberos de Palmira atendió la emergencia. Especial para El País