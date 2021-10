Facebook informó el viernes que algunos usuarios estaban teniendo problemas para acceder a sus servicios, apenas unos días después de haber padecido una interrupción masiva.



"Somos conscientes de que algunas personas y empresas están teniendo problemas para acceder a los productos de Facebook", dijo un portavoz de la red social a la AFP.



"Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente".

Facebook no dio detalles sobre la causa o el alcance de los problemas, que hicieron que los usuarios acudieran en masa a Twitter para expresar su frustración.



"¿Qué pasa con Instagram?", decía un tuit que incluía una imagen del personaje de dibujos animados Bart Simpson sentado en una esquina en aparente castigo. "No han pasado ni cuatro días y ya está caído otra vez".



El rastreador de fallas en internet DownDetector mostró picos en los informes de problemas de acceso a Facebook y a su red Instagram, así como a Messenger y WhatsApp.



"¡Problemas con Instagram, Facebook, Facebook Messenger y WhatsApp OTRA VEZ!", lamentaba un usuario en un foro de DownDetector.



Cientos de millones de personas no pudieron acceder a Facebook, Instagram o WhatsApp durante más de seis horas el lunes, en un apagón masivo que dejó en evidencia la dependencia mundial de las plataformas propiedad del gigante de Silicon Valley.



Santosh Janardhan, vicepresidente de infraestructura de Facebook, dijo en el blog de la empresa que la interrupción de ese día fue causada por "cambios de configuración" en los routers que coordinan el tráfico de red entre los centros de datos.