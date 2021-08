La plataforma OnlyFans, reconocida por vender contenido para adultos, lanzó recientemente la aplicación OFTV, iniciales de OnlyFans TV, en la que no se permitirán desnudos.



De esta manera, la plataforma se asegura un lugar en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, pues ahora ofrece una app safe for work (segura para ver en el trabajo).



En OFTV se ofrece una biblioteca de más de 800 videos de conversaciones con las estrellas más importantes de la plataforma para adultos, además de recomendaciones de ejercicio y cocina, entre otros.



Lea también: Secretos de 'Memoria', la película grabada en Colombia y aclamada en Cannes

La idea de la nueva plataforma es también universalizar el contenido que se ofrece para que accedan a ella todos los creadores de contenido.



“No hay contenido para adultos en OFTV. Dado que no se monetiza y no hay un impacto directo en los ingresos de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones”, le dijo Tim Stokely, director ejecutivo de OnlyFans, a Bloomberg.



La estrategia es hacer entonces que la empresa se vuelva más accesible para creadores y celebridades convencionales, lo que hace que los consumidores tengan más contacto con la plataforma, al igual que los inversionistas.



Según Bloomberg, OnlyFans no espera ganar dinero con su nueva aplicación, ya que el servicio es gratuito y no incluye publicidad. la idea es que sea una herramienta de mercadero para creadores y para la marca.



OFTV se creó desde enero, pero solo hasta ahora se promociona, también como una forma de enganchar a los usuarios con la plataforma web.



No obstante lo dicho, medios especializados que han explorado la plataforma señalan que aún hay referencia a contenidos para adultos, con mujeres hablando en ropa interior.