Google suspende anuncios políticos por riesgo de violencia en EE.UU.

Google anunció que suspenderá desde el jueves los anuncios políticos debido al riesgo de desatar más violencia como la del ataque de la semana pasada al Capitolio de Estados Unidos.



El gigante de la web dijo que hará una pausa en la difusión de avisos referidos al juicio político contra Donald Trump, la asunción del presidente electo Joe Biden o las protestas en Washington porque podrían ser usados para "explotar el evento o amplificar la desinformación".



En relación a esto, la plataforma Youtube suspendió el martes por "al menos siete días" el canal del presidente estadounidense, Donald Trump, y suprimió uno de sus vídeos por vulnerar su política contra la incitación al odio.



Las dos redes, pertenecientes al grupo Facebook, suspendieron inicialmente las cuentas de Donald Trump tras el ataque en Washington, antes de prolongar esta medida de forma indeterminada, al menos hasta el 20 de enero, cuando el demócrata Joe Biden asuma oficialmente sus funciones en la Casa Blanca.



"Creemos que permitir al presidente que siga utilizando nuestro servicio durante este período plantea riesgos demasiado grandes", se justificó en su cuenta Facebook Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo del grupo.



Twitter, el canal de comunicación más usado por el 45 presidente estadounidense, que recurría casi exclusivamente a su cuenta personal y no a la reservada al presidente. Twitter suspendió el viernes de forma indefinida la cuenta @realDonaldTrump, privando a Trump de acceder a sus 89 millones de abonados.



"Tras un profundo análisis de los tuits recientes de @realDonaldTrump y del contexto actual --en particular cómo son interpretados (...)-- hemos suspendido la cuenta de forma indefinida debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia" de parte del presidente saliente, explicó la empresa en un comunicado.



La red social Snapchat también bloqueó el jueves el perfil del presidente saliente.



En junio, su presidente ejecutivo Evan Spiegel pareció enviar una subliminal advertencia --sin nombrarlo-- a Donald Trump, en el momento de las manifestaciones del movimiento "Black Lives Matter".



"Seguimos autorizando a las personas polémicas a mantener una cuenta en Snapchat mientras el contenido publicado respete nuestras condiciones de utilización, pero no promovemos esta cuenta ni su contenido" escribió.



Por último, Twitch, la plataforma de difusión de videos, propiedad del gigante Amazon y muy apreciada por los 'gamers' para divulgar sus juegos en directo, también adoptó el jueves la decisión de suspender la cuenta del presidente de Estados Unidos.



"Dadas las excepcionales circunstancias y la retórica incendiaria del presidente, creemos que se trata de una medida necesaria para proteger a nuestra comunidad, e impedir que Twitch sea utilizado para incitar a más violencia" indicó la red en un comunicado.